iklim değişikliği olmasaydı Akdeniz'deki aşırı sıcak hava dalgasının yaşanması imkansızdı

Bilim insanları, fosil yakıtların yol açtığı iklim değişikliği olmadan Akdeniz'deki aşırı sıcak hava dalgasının gerçekleşmesinin imkânsız olduğunu belirledi.

Akdeniz ülkeleri bu ay 40 dereceyi aşan sıcaklıklarla mücadele etti. Fas'ta 21 kişi sıcaklıklar nedeniyle hayatını kaybederken, Portekiz ve Yunanistan'da orman yangınları arttı, İtalya ve İspanya'da su kısıtları ve kuraklıklar yaşandı. Sıcaklar, Fransa'daki Olimpiyat Oyunları'nda sporcuların ve izleyicilerin sağlığını riske atacak seviyeye ulaştı.

Uluslararası bilim insanlarının oluşturduğu World Weather Attribution (WWA) tarafından yapılan ilişkilendirme analizinde, bu ay Avrupa'nın büyük bir kısmını ve Kuzey Afrika'yı etkileyen aşırı sıcak hava dalgasının iklim değişikliğiyle ilişkisi incelendi. Çalışmayı İngiltere, ABD, İsveç ve Hollanda'daki üniversite ve meteoroloji kuruluşlarından bilim insanları gerçekleştirdi.

Bilim insanları, petrol, gaz ve kömür gibi fosil yakıtların kullanımı ve ormansızlaşma gibi insan faaliyetlerinin yol açtığı küresel ısınma olmadan bu ayki aşırı sıcakların yaşanmasının imkansız olduğunu tespit etti.

Analize göre, temmuz aylarında görülen aşırı sıcaklar artık nadir görülen hava olayları olmaktan çıktı. İnsan faaliyetleri kaynaklı küresel ısınma nedeniyle ortalama sıcaklıkların sanayi devrimi öncesindeki sıcaklık ortalamasına göre 1,3 derece arttığı mevcut iklimde, aşırı sıcak temmuz ayları yaklaşık 10 yılda bir olası hale geldi.

Ayrıca, Avrupa'da hava sıcaklıkları iklim değişikliği nedeniyle sanayi devrimi öncesindeki sıcaklık ortalamasından 2,5 ila 3,3 derece daha sıcak seyrediyor.

"İklim değişikliği olmasaydı Paris 3 derece daha serin ve sporcular için güvenli olurdu"

Londra Imperial College Grantham Enstitüsü İklim Değişikliği ve Çevre Bölümü İklim Bilimi Kıdemli Öğretim Görevlisi Friederike Otto, analize ilişkin değerlendirmesinde, iklim değişikliğinin olimpiyatları da vurduğunu belirtti.

Otto, "Dünya, sporcuların 35 derece sıcaklıkta nasıl bunaldığını izledi. Eğer atmosfer fosil yakıtların yakılmasından kaynaklanan emisyonlarla aşırı yüklenmemiş olsaydı, Paris yaklaşık 3 derece daha serin ve spor için çok daha güvenli olurdu. Ayrıca, ne yazık ki Akdeniz'deki pek çok insan buz torbası, klima ya da iş yerinde serinleme molası gibi lükslere sahip değil. Bu insanlar için aşırı sıcaklar ölüm anlamına gelebilir." ifadelerini kullandı.

Londra Imperial College Grantham Enstitüsü İklim Değişikliği ve Çevre Bölümü Araştırmacısı Mariam Zachariah da Akdeniz'i kavuran tehlikeli sıcaklığın iklim değişikliğinin boyutlarını gözler önüne serdiğini dile getirdi.

Zachariah, "Avrupa, diğer kıtalara göre iki kat daha hızlı ve hatta iklim modellerinin öngördüğünden daha hızlı ısınıyor. İklim değişikliği uzak bir tehdit değil." değerlendirmesini yaptı.