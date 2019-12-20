“Temiz Düşün Çevre Temizliği ve Çevre Koruma Projesi” kapsamında “İklim Değişikliği ve Kadın” konulu seminer düzenleniyor.

Seminer, Lefkoşa ve İskele’de gerçekleşecek.

Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Cumhurbaşkanlığı himayelerinde ve yazar Buket Uzuner’in konuşmacı olarak katılacağı seminerlerin ilki, 25 Aralık Çarşamba Lefkoşa AKM’de; ikincisi ise 27 Aralık Cuma İskele AKM’de yer alacak.

Her iki seminer de 17.00 ile 19.00 saatleri arasında yapılacak.

20/12/2019 16:55