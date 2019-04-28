İklim Değişikliğinin Neresindeyiz Konferansı düzenleniyor

Biyologlar Derneği, Girne Düşünce Derneği ile işbirliğinde “İklim Değişikliğinin Neresindeyiz" konulu konferans düzenliyor.

Konferans yarın saat 17.30’da Girne Dome Otel'de yer alacak.

Biyologlar Derneği Başkanı Hasan Sarpten yazılı açıklamasında, son yüzyılın en yağışlı yıllarını yaşadıkları ve iklimsel sorunların en üst derecede hissedilmeye başlandığı KKTC’de çevresel sorunlarına karşı farkındalık yaratmak yönünde gerekli tavırları sergilemenin kaçınılmaz olduğuna işaret etti.

Sarpten, bu noktadan hareketle alanında uzman konuşmacıların bilimsel veriler ışında yerel modellemeler ve çözüm önerilerini ortaya koyacağı konferansın ülkeaçısından önemli tartışmalar yaratacağına inanç belirtti.

Konferansımızın konuşmacıları ve konu başlıkları şöyle:

“Doç. Dr. Ali Muhtaroğlu; Enerji Verimliliği, Sürdürülebilir Tüketim, Faaliyetler ve Gözlemler (ODTÜ Sürdürülebilirlik Merkezi Öğretim Görevlisi)

Yrd. Doç. Dr. Bertuğ Akıntuğ Yağış ve Sıcaklık Trendleri, Taşkınlar ve Kuraklık Analizi (ODTÜ Sürdürülebilirlik Merkezi Öğretim Görevlisi)

Önder Algedik: İklim Değişikliği Geldi, Asvalt Betondan Nasıl Kurtuluruz? (İklim ve Enerji Uzmanı).”