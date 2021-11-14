İklim değişikliğinin şaşırtıcı etkisi: Dünya atmosferinin giderek yükseldiği keşfedildi

Yeni bilimsel araştırma, Dünya atmosferinin iklim değişikliği nedeniyle kalınlaşarak yükseldiğini ortaya koydu.

Son 40 yılda meteoroloji balonlarının Kuzey Yarımküre'de yaptığı ölçümler, Dünya atmosferinin en alt tabakası troposferin her 10 yılda yukarı doğru 50 metre genişlediğini gösterdi.

Hakemli bilimsel dergi Science Advances’ta yayımlanan araştırmanın ortak yazarı Bill Randel, "Bu, değişen atmosferik yapının açık bir işaretidir" diye konuştu:

Bu bulgular, iklim değişikliğinin diğer tüm kanıtlarına ek olarak, sera gazlarının atmosferimizi değiştirdiğini teyit ediyor.

Troposfer, canlıların içinde yaşadığı ve havayı soluduğu tabaka diye de biliniyor. Bu tabaka kutuplarda deniz seviyesinin 7 kilometre üzerine, tropik bölgelerde ise 20 kilometre üzerine kadar çıkıyor.

Troposfer aynı zamanda en fazla ısı ve nem içeren atmosfer tabakası olduğu için birçok atmosferik hava olayının meydana geldiği yer konumunda.

Örneğin atmosferdeki hava, sıcakta genişleyip soğukta büzüldüğü için troposferin tropopoz adı verilen üst sınırı, mevsimlerin değişmesiyle doğal olarak inceliyor veya genişliyor.

Öte yandan 20 ila 80 derece kuzey enlemlerinden alınan basınç, sıcaklık ve nem gibi atmosferik verileri analiz ederek bunları GPS verileriyle eşleştiren araştırmacılar, tropopozun hiç olmadığı kadar yükseldiğini keşfetti. Bunun nedeni ise artan miktarlarda sera gazının atmosferde daha fazla ısı tutmasıydı.

Dahası, genişleme hızının da arttığı tespit edildi. Topopoz 1980 ve 2000 arasında her 10 yılda yaklaşık 50 metre, 2001 ve 2020 arasında ise her 10 yılda 53,3 metre yükselmişti.

Ölçümlerin yapıldığı enlemlerdeki volkanik patlamalar gibi ısıtıcı doğal olayları da hesaba katan araştırmacılar, insan faaliyetlerinin bu yükselişin yüzde 80'inden sorumlu olduğunu hesapladı.

Bilim insanları, yükselen tropopozun iklimi veya hava durumunu nasıl etkileyeceğinden emin değil.

Ancak örneğin, uçakların türbülanstan kaçınmak için atmosferde daha yükseğe çıkması gerekebilir.

Independent Türkçe, Livescience

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14/11/2021 13:56