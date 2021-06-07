İklim değişimi kahveye de darbe vurabilir

İklim değişiminin sadece doğal alanları yok ettiğine ve hayvanları etkilediğine inanıyorsanız, yanılıyorsunuz. Araştırmaya göre, hava koşullarındaki değişimler üreticilerin kalitesi yüksek ve yoğun tada sahip kahveyi daha pahalıya elde etmesine yol açabilir. İklim değişimi çok sevdiğimiz kahveden bizi yoksun bırakabilir.

Potsdam İklim Etkisi Araştırma Enstitüsü'nden araştırmacıların çalışmasına göre, artan sıcaklıklar kahve çekirdeklerinin yoğun tadını yitirmesine yol açabilir. Araştırmacılar, Afrika'daki en büyük kahve üreticisi olan Etiyopya'da üretim alanlarındaki iklimsel faktörü incelemek amacıyla bilgisayar simülasyonları geliştirdi. Kaliteli kahve çekirdeği elde etmek için gereken 19 iklimsel faktör modellendi.

ÇEKİRDEKLER VAKTİNDEN ÖNCE GELİŞTİ

Çalışmada sıcaklık, yağmur miktarı ve mevsim uzunluklarındaki değişimlerin kahve çekirdeklerinin kalitesini ve zenginliğini olumsuz yönde etkilediği görüldü. Sonuçlar, artan sıcaklıkların ve daha az yağmurun kahve çekirdeklerinin vaktinden önce gelişmesine ve tatlarının daha yumuşak olmasına yol açtığını ortaya koydu.

Hava koşullarındaki değişimlerin üreticilerin kalitesi yüksek ve yoğun tada sahip kahveyi daha pahalıya elde etmesine yol açabileceği belirtildi. Bu değişimin üretim alışkanlıkları ve gelirlerde de değişikliğe neden olabileceği kaydedildi.

ÜLKE EKONOMİSİNİ ETKİLEYEBİLİR

Araştırma ekibinin lideri Abel Chemura, "İklim değişikliği Etiyopya'daki kahve üretiminde çelişkili etkilere sahip. Bilgisayar simülasyonlarımıza göre, 2090'lara kadar ortalama kalitede kahve için uygun alanların büyüklüğü kademeli olarak artabilir, ancak yüksek kalitede kahve için uygun alanlar daralabilir" dedi.

Araştırmada, bu durumun sadece kahve severler için değil yerelde tarımsal değer oluşturma açısından da bir sorun olacağı, dolayısıyla Etiyopya ekonomisine darbe vurabileceği ifade edildi.

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07/06/2021 17:47