İklim değişimi, orman yangını riskini artırıyor

East Anglia Üniversitesi, İngiltere Meteoroloji Bürosu, Exeter Üniversitesi ve Imperial College London Üniversitesi’nde çalışan araştırmacılar, 2019 yılında Avustralya’da meydana gelen yangınların ışığında Hükümetlerarası İklim Değişimi Paneli’nin 2013 tarihli Beşinci Değerlendirme Raporu’ndan 2020 yılına kadar yayımlanan 57 çalışmayı inceledi. Araştırmaların hepsi, iklim değişimi ile yangın havalarının sıklığı ya da şiddetinin artması arasında bağlantılar bulunduğunu gösteriyor.

Popular Science Türkiye'de yer alan habere göre, tüm dünyada artan sıcaklıklar, ısı dalgaları ve kuraklık orman yangını çıkma ihtimalini yükseltiyor. Gözleme dayalı veriler, Dünya’nın bitkiyle kaplı yüzeyinin yaklaşık yüzde 25’inde yangın mevsimlerinin uzadığını ve bu durumun, yangın mevsiminin küresel ortalama uzunluğunda yüzde 20’lik bir artışla sonuçlandığını gösteriyor.

"TEHLİKENİN ARTTIĞINI AÇIK BİR BİÇİMDE GÖSTERİYOR"

Tyndall Merkezi’nde kıdemli araştırma görevlisi ve incelemenin baş yazarı Dr. Matthew Jones, “İncelediğimiz 57 makale, genel olarak insanların sebep olduğu ısınmanın yangın havalarının sıklığı ile şiddetinde halihazırda küresel bir artışa yol açtığını ve orman yangınlarının tehlikesini artırdığını açık biçimde gösteriyor” diyor.

Imperial College London Üniversitesi’nde Orman Yangınları, Çevre & Toplum Merkezi başkanı ve Biyosfer ve İklim Etkileri kürsüsü başkanı olan Iain Colin Prentice “Orman yangınları önlemez. Tehlikeler ise iklim değişimi sebebiyle artış gösteriyor. Bu durum, tehlikelerin azaltılmasında hangi yöntemlerin kullanılabileceğini acilen düşünmemiz gerektiğini gösteriyor. Arazi planlamasında, yangın havalarındaki tehlike artışı da hesaba katılmalı.” dedi.

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24/08/2021 17:48