İklim Durumu raporu: 2019 tarihteki en sıcak ikinci yada üçüncü yıl olarak kayda geçecek

BM İklim Değişikliği Konferansı COP 25’te bugün en önemli duyurulardan birini Dünya Meteoroloji Örğütü (WMO) yaptı. WMO, bugün basın toplantısı düzenleyerek, her yıl düzenli olarak yayımladığı İklim Durumu 2019 raporunu kamuoyu ile paylaştı.

Sıcaklık verileri, meteorolojik değişkenleri ve aşırı hava olayları gibi küresel iklim göstergelerine dair en kapsayıcı değerlendirme olan bu rapor, küresel iklim krizinin yarattığı etkileri gözler önüne seriyor.

Rapor;

Son on yılda, insan insan faaliyetlerinden kaynaklanan sera gazlarının neden olduğu küresel sıcaklığın, buzul erimesinin ve deniz seviyesindeki yükselmenin olağanüstü derecede arttığını;

2019 yılının, tarihteki en sıcak ikinci yada üçüncü yıl olarak kayda geçeceğini,

Sanayi öncesi dönemlere göre küresel sıcaklık artışının 1.1°C artış gösterdiğini,

Atmosferik karbon dioksit konsantrasyonları 2018’de 407,8 ppm’e çıkarak rekor kırdığını ve 2019 yılında da artmaya devam ettiğini ifade ediyor.

COP25 ilk gün özeti:

197 ülkenin delegeleri ile uluslararası kurumlar ve sivil toplum kuruluşları temsilcilerinin katıldığı iklim zirvesi, COP24 başkanı Michal Kurtyka’nın başkanlığı Şili’li diplomat Carolina Scmidt’e devretmesiyle başladı.

Guterres: Mesele siyasi irade

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, COP25 açılışında yaptığı konuşmada "Gerçekten kafasını kuma gömen, gezegen yanarken vızıldayan bir nesil olarak mı hatırlanmak istiyoruz?" ifadelerini kullandı. "Kararlılık ve kalıcı çözümler" yoluna girmesi gerektiğini vurgulayan BM Lideri, bunun için de "fosil enerjilerin en düşük seviyede kalması ve 2050 yılına kadar sıfır karbon emisyonuna ulaşılması" gereğine işaret etti. Guterres konuşmasında özellikle kömür vurgusu yaptı, ve kömüre bağımlılığın en kısa sürede sona ermesi gerektiğini ifade etti.

Gençlerin, şehirlerin, iş dünyasının dönüşüme başladığını ve 1,5 derece hedefi için önemli çabalar gösterdiğini ifade eden Guterres eksik olanın siyasi irade olduğunu söyledi.

ABD, Trump'a rağmen COP25'e katıldı: Biz hala burdayız

ABD'de seçim gündemi yoğunlaşmasına ve Trump’un azil soruşturmasında önemli gelişmeler yaşanmasına rağmen ABD Temsilciler Başkanı Nancy Pelosi COP25’e katılım gösterdi.

Zirve’de konuşma yapan Nancy Pelosi, Amerikan Kongresi’nin, Trump’ın Paris Anlaşması’na karşı tavrına rağmen, anlaşmanın hedeflerine bağlı olduğunu ve kongre olarak küresel ısınmayı durdurmak için harekete geçeceklerini ifade etti. Pelosi “Biz Hala Buradayız, Biz Birleşik Devletler olarak hala buradayız” dedi.

Türkiye

Türkiye Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Türkiye’ye bir finansal paket önerildiğini ancak bu paketin kabul edilmediğini açıkladı. Paketin detaylarına ise açıklamada yer verilmedi. Türkiye, G20 üyeleri içerisinde Paris Anlaşması’nı onaylamayan tek ülke konumunda.

03/12/2019 13:19