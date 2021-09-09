İklim krizi hayvanların fiziksel olarak değişimine neden oluyor

İklim krizi, sadece insanlar için değil, dünya üzerinde yaşayan tüm canlılar için etkilere sahip. Yayınlanan yeni bir araştırmaya göre; hayvanlar iklim krizi nedeniyle artan hava sıcaklıklarına uyum sağlamak için fizyolojik olarak değişmeye başladı.

Trends in Ecology & Evolution dergisinde yayınlanan incelemede, iklim kriziyle beraber ortaya çıkan farklılıkların özellikle kuşlarda belirgin olduğu bulundu.

HAYATTA KALMAK İÇİN EVRİMLEŞİYORLAR

Araştırmanın yazarı, kuş araştırmacısı Sara Ryding şunları söyledi: “Biçim değişikliği, hayvanların iklim değişikliğiyle mücadele ettiği ve her şeyin yolunda olduğu anlamına gelmez. Bu, sadece hayatta kalmak için evrimleştikleri anlamına geliyor; ancak bu değişikliklerin diğer ekolojik sonuçlarının ne olduğundan veya aslında tüm türlerin değişip hayatta kalabildiğinden emin değiliz.”

Bilim insanları, şekil değiştirmenin tek nedeni olarak iklim değişikliğini göstermenin zor olduğunu söylese de incelenen örneklerin ortak noktasının bu olduğunu belirtiyorlar.

KUYRUKLARI, GAGALARI, BACAKLAR VE KANATLARI UZUYOR

Örnekler, 1871’den beri her yıl yaz sıcaklığıyla paralel bir şekilde değişiklik gösteren birkaç Avustralya papağanı türünü içeriyor. Araştırmacılar, ayrıca ağaç farelerinde kuyruk uzunluğunda, maskeli farelerin ise kuyruk ve bacak boyutunda artış olduğunu bildiriyorlar. Kuyruk ve bacak boyu uzunlukları yanı sıra sıcak iklimlerdeki yarasaların da kanat boyutlarında artış gözlemliyorlar.

Yayınlanan makalede, ısınma yaşandığı sürece şekil değiştirmenin devam edeceği savunuluyor.

Değişiklikler küçük olsa da, araştırmacılardan Ryding bunun gezegen daha sıcak hale geldikçe değişebileceğini söylüyor: “Şimdiye kadar gördüğümüz değişiklikler oldukça küçük bu nedenle değişikliklerin hemen fark edilmesi pek mümkün değil. Ancak, kulaklar gibi belirgin uzantıların değişeceği tahmin ediliyor, bu yüzden çok da uzak olmayan bir gelecekte Dumbo gibi uzun kulaklara sahip canlılar görebiliriz.”

BAZI TÜRLER UYUM SAĞLAYAMAYACAK

Ryding, genel olarak iklim krizinin insanlar üzerindeki etkilerine odaklanılsa da hayvanların da bundan etkilendiklerine dikkat çekiyor:

“Ana akım medyada iklim değişikliği tartışılırken çoğu zaman insanlar ‘insanlar bunun üstesinden gelebilir mi?’ veya ‘hangi teknoloji bunu çözebilir?’ diye soruluyor. Hayvanların da bu değişikliklere uyum sağlamak zorunda olduğunu anlamamızın tam zamanı. Yarattığımız iklim değişikliği üzerlerinde büyük bir baskı oluşturuyor ve bazı türler uyum sağlarken diğerleri uyum sağlamayacak.”

Bu değişikliklerin hayvanları başka şekillerde etkileyip etkilemeyeceği henüz belli değil. Örneğin, daha büyük gagalar, kuşların beslenmesini etkileyebilir. Bilim insanları, gelecekteki çalışmalarında bu konuyu odaklarına almayı planlıyorlar

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09/09/2021 09:02