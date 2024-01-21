İklim krizi kakao ağaçlarını vurdu: Çikolata üretimi tehlikede

Severek tüketilen çikolataya artık ulaşmak çok da kolay olmayabilir çünkü çikolatanın ham maddesi kakao bitkileri, iklim değişikliği nedeniyle büyük tehdit altında.

İklim Değişikliği adlı dergide yayınlanan araştırmada, Fildişi Sahili ve Gana'daki 294 kakao yetiştirme bölgesinin iklim değişikliği tahminlerine göre uygunluğu analiz edildiğinde daha yüksek sıcaklıkların ve daha kuru koşulların kakao üretimini uygunsuz hale getireceği sonucuna ulaşıldı. Ayrıca, mevcut kakao yetiştirilen bölgelerin sadece yüzde 10'u, 2050 yılında kakaoya uygun olmaya devam edecek.

Yani yüksek sıcaklıklar, buharlaşmaya sebep olacak ve kakaonun yetiştiği bölgelerde (Nijerya, Kamerun ve doğu Fildişi Sahili) kuraklığa benzer koşullara yol açacak. Bu kuraklık, yüksek sıcaklık faktörüne göre kakao üretimini daha kötü etkileyecek çünkü bölgeler, kakao ekimi için uygun olmayacak. Bununla birlikte bazı bölgelerde sıcaklık artışı, yağışlarla telafi edilebilecek ancak her yerde değil.

KAKAO AĞAÇLARI NASIL KURTARILABİLİR?

2050 yılına kadar önümüzde birkaç onyıl daha olduğu için, uzun vadeli bir çözüm olarak genetiği değiştirilmiş kakao çeşitlerinin yetiştirilmesi ve kuraklık koşullarına rağmen büyümelerinin sağlanmasıyla birlikte mevcut kakao plantasyonlarının bu çeşitlerle değiştirilmesi yapılabilir.

Başka bir önleme göre kakao ağaçlarını, gölgede tutarak ısıyı dışarıya çekmek mümkündür. Yani kakao ağaçlarının etrafına uzun yağmur ormanı ağaçları dikmek, yüksek sıcaklıkların etkisini azaltmanın bir yolu olabilir. Bu büyük ağaçların gölgesinin kakao yapraklarının sıcaklığını 4 dereceye kadar düşürdüğü düşünülüyor.

Sonuç olarak, gelişmiş genetik ve tarımsal ormancılık yöntemlerinin benimsenmesi, kakao yetiştiricilerinin iklime dayanıklı olmasına yardımcı olabilir ve çikolata yemeye devam edebiliriz.