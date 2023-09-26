İklim kriziyle birleşen El Nino doğal afetlerin sayısını ve etkisini artırıyor

El Nino hava olayı, bu yıl yaz mevsimiyle birlikte etkisini göstermeye başladı. Dünya genelinde sıcaklık artışına neden olan El Nino ile birlikte, şimdiye kadarki en yüksek sıcaklık değerleri ölçüldü.

Pasifik Okyanusu'nda meydana gelen El Nino, öncelikle okyanuslara kıyısı olan bölgelerde etkisini gösterirken sonrasında dünyanın iklim düzeninde büyük değişikliklere yol açıyor.

El Nino'nun etkileri hakkında değerlendirmelerde bulunan meteoroloji mühendisi Prof. Dr. Hasan Tatlı, 2 ila 7 yılda bir meydana gelen hava olayının genellikle aralık ayında zirveye çıktığını ve ortalama 9-12 ay sürdüğünü belirtti.

ABD'nin kuzeyindeki kutup jet akımı rüzgarlarının (jet stream) etkili oldukları bölgeye yağış götürdüğünü, fakat bu rüzgarların El Nino etkisiyle güneye inerek önceden yağış bıraktığı yerde gücünü yitirip kuraklığa ve bunun sonucunda da orman yangınlarına yol açtığını ifade eden Tatlı, El Nino'nun Türkiye ve çevresini etkilediğine dair bilimsel bir kanıt olmadığını, daha çok Orta Asya, Afrika Boynuzu ve Avustralya'nın kuzey doğusunda etkisini gösterdiğini vurguladı.

"Döngüyü tersine çeviriyor"

El Nino iklim olayının, Pasifik Okyanusu'nun doğu kesimindeki deniz suyu sıcaklıklarını artırırken aynı zamanda dünya genelinde iklim değişikliğine de neden olduğunu aktaran Tatlı, şunları söyledi:

"El Nino, döngüyü tersine çevirdiği için hava koşullarını normalden daha fazla ısıtıyor, biz buna sıcaklık anomalisi diyoruz. Bir bölgede suyun ısınması ve buharlaşmanın artması yağışın oraya düşeceği anlamına gelmez. Yatay taşıma adında bir sistem var. Orada yağışa geçebilecek su buharı başka bölgeye taşınarak yağışı orada meydana getirebilir."

Tatlı, normal iklim koşullarında rüzgarların ve hava hareketlerinin belirli bir düzen içinde ilerlediğini fakat başta ticaret rüzgarları olmak üzere muson rüzgarlarının da El Nino'dan etkilenerek zayıfladığını, sıcaklık anomalilerinin de bu değişimler sonucu ortaya çıktığını anlattı.

Sıcak deniz yüzeyi sularının atmosferdeki yükselme hareketlerinin nem miktarını artırarak bulut ve yağış düzenlerini etkilediğini bildiren Tatlı, "El Nino'nun rüzgar düzenlerini etkilemesi, Pasifik Okyanusu'nda deniz sıcaklıklarındaki değişikliklerin atmosferde etkileşimini içerir. Bu etkiler dünya genelinde iklim değişikliklerine neden olabilir ve yağış modellerini, hava sıcaklıklarını, rüzgar akıntılarını değiştirir." diye konuştu.