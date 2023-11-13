İkonik deri ceket rekor fiyata satıldı

"Popun Kralı" ünvanını taşıyan Michael Jackson'ın bir reklam filminde giydiği ikonik ceket rekor fiyata alıcı buldu.

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13/11/2023

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İkonik deri ceket rekor fiyata satıldı


Amerikalı pop şarkıcısı Michael Jackson’ın yaklaşık 40 yıl önce bir reklam filminde giydiği ikonik ceket, Londra’da açık artırmaya çıktı. Ceketin müzayedede 250 bin ile 490 bin dolar arasında bir fiyata satılması bekleniyordu.

Jackson’ın 1984’te bir içecek firmasının reklam filmi için özel olarak üretilen kostümü 306 bin dolara satıldı.

Thriller albümüyle o dönem üne kavuşan yıldızın oynadığı reklam büyük ses getirmişti. Reklam filminin çekimleri esnasında Jackson'ın saçlarının yanması ve ciddi yanıklar oluşması da gündem olmuştu.

Açık artırmayla satılan eşyalar arasında George Michael, Amy Winehouse, David Bowie, Elvis Presley, Angus Young, John Lennon ve The Beatles'a ait eşyalar da bulunuyor.

Michael Jackson'a ait hatıra eşyaları, daha önce de binlerce dolara satılmıştı. Jackson'ın 1983 yılında giydiği şapka geçtiğimiz eylül ayında Paris'te 67 bin dolara alıcı bulmuştu.

13/11/2023 09:13
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TAGS: haber, kıbrıs
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