İktisatbank BTM 1. Lig başladı

İktisatbank Bölgeler Terfi Müsabakaları (BTM) 1.ligi kırmız ve beyaz grupta hafta sonu oynanan maçlarla 2021-2022 futbol sezonu başladı. İktisatbank Bölgeler Terfi Müsabakaları (BTM) 1.ligde hafta sonu oynana maçlar sonunda kırmızı grupta SFC 1461 İskele Trabzon, beyaz grupta ise Tatlısu gol averajı ile ilk haftayı lider tamamladı.

İktisatbank BTM 1.Lig Kırmız Grup Toplu Sonuçlar

SFC 1461 İskele Trabzon-Serdarlı 3-0

Geçitkale-Demirerler Cons. Demirhan 2-2

Mehmetçik-Vadili 2-2

Türkmenköy-Yeni Erenköy 2-3

Gülgün Süt Düzova-Akova Vuda 1-2

İktisatbank BTM 1.Lig Beyaz Grup Toplu Sonuçlar

Doğancı-Ozanköy 1-2

Karaoğlanoğlu-Lapta 1-2

Dikmen Gücü-Tüfekçi Ortaköy 1-2

Sadrazam Kayalar-Yılmazköy 1-2

Tatlısu-Denizli 3-1

İktisatbank BTM 1.Lig Kırmızı Grup Puan Tablosu



O G B M A Y AV P 1. SFC 1461 İskele Trabzon 1 1 0 0 3 0 3 3 2. Yenierenköy 1 1 0 0 3 2 1 3 3. Akova Vuda 1 1 0 0 2 1 1 3 4. Demirerler Cons. Demirhan 1 0 1 0 2 2 0 1 5. Geçitkale 1 0 1 0 2 2 0 1 6. Mehmetçik 1 0 1 0 2 2 0 1 7. Vadili 1 0 1 0 2 2 0 1 8. Türkmenköy 1 0 0 1 2 3 -1 0 9. Gülgün Süt Düzova 1 0 0 1 1 2 -1 0 10. Serdarlı 1 0 0 1 0 3 -3 0

İktisatbank BTM 1.Lig Beyaz Grup Puan Tablosu



O G B M A Y AV P 1. Tatlısu 1 1 0 0 3 1 2 3 2. Lapta 1 1 0 0 2 1 1 3 3. Ozanköy 1 1 0 0 2 1 1 3 4. Tüfekçi Ortaköy 1 1 0 0 2 1 1 3 5. Yılmazköy 1 1 0 0 2 1 1 3 6. Dikmen Gücü 1 0 0 1 1 2 -1 0 7. Doğancı 1 0 0 1 1 2 -1 0 8. Karaoğlanoğlu 1 0 0 1 1 2 -1 0 9. Sadrazam Kayalar 1 0 0 1 1 2 -1 0 10. Denizli 1 0 0 1 1 3 -2 0

İktisatbank BTM 1.Ligi Kırmızı Grup Gol Krallığı

2 Gol Meyti Ateş (Mehmetçik)

2 Gol Ekrem Aktaş (Vadili)

2 Gol Devrim Erdoğan (Yeni Erenköy)

İktisatbank BTM 1.Ligi Beyaz Grup Gol Krallığı

2 Gol Hüseyin Sarro (Ozanköy)

2 Gol Furkan Zengin (Tatlısu)

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21/12/2021 17:40