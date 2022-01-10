İktisatbank BTM 1. ligde liderler kaybetmiyor

İktisatbank Bölgeler Terfi Müsabakaları (BTM) 1.ligi kırmız ve beyaz grupta hafta sonu oynanan maçlarla devam edildi. İktisatbank Bölgeler Terfi Müsabakaları (BTM) 1.ligde hafta sonu oynana maçlar sonunda kırmızı grupta Vadili gol averajı ile, beyaz grupta ise Tatlısu puan farkı ile liderliğini sürdürdü.

İktisatbank BTM 1.Ligi Kırmızı ve Beyaz Grupta dördüncü haftada alınan toplu sonuçlar, oluşan puan durumu ve gol krallığı şöyle :

İktisatbank BTM 1.Lig Kırmız Grup Toplu Sonuçlar

Vadili-Türkmenköy 5-0

Serdarlı-Gülgün Süt Düzova 1-3

Demirerler Cons. Demirhan-Yeni Erenköy 0-2

Mehmetçik-Geçitkale 2-0

Akova Vuda-SFC 1461 İskele Trabzon 1-3

İktisatbank BTM 1.Lig Beyaz Grup Toplu Sonuçlar

Tatlısu-Sadrazam Kayalar 2-1

Yılmazköy-Ozanköy 0-1

Lapta-Dikmen Gücü 3-1

Tüfekçi Ortaköy-Karaoğlanoğlu 5-2

Denizli-Doğancı 2-0

İktisatbank BTM 1.Lig Kırmızı Grup Puan Tablosu



O G B M A Y AV P 1. Vadili 4 3 1 0 15 4 11 10 2. Mehmetçik 4 3 1 0 10 3 7 10 3. SFC 1461 İskele Trabzon 4 3 1 0 9 3 6 10 4. Yenierenköy 4 3 0 1 12 5 7 9 5. Akova Vuda 4 2 1 1 8 7 1 7 6. Demirerler Cons. Demirhan 4 0 3 1 5 7 -2 3 7. Gülgün Süt Düzova 4 1 0 3 5 8 -3 3 8. Türkmenköy 4 0 2 2 7 13 -6 2 9. Geçitkale 4 0 1 3 3 10 -7 1 10. Serdarlı 4 0 0 4 3 17 -14 0

İktisatbank BTM 1.Lig Beyaz Grup Puan Tablosu



O G B M A Y AV P 1. Tatlısu 4 4 0 0 12 5 7 12 2. Ozanköy 4 3 1 0 7 4 3 10 3. Lapta 4 3 0 1 9 3 6 9 4. Yılmazköy 4 2 1 1 7 4 3 7 5. Tüfekçi Ortaköy 4 2 0 2 10 10 0 6 6. Denizli 4 1 2 1 4 4 0 5 7. Doğancı 4 1 0 3 2 7 -5 3 8. Dikmen Gücü 4 0 2 2 5 8 -3 2 9. Karaoğlanoğlu 4 0 1 3 6 11 -5 1 10. Sadrazam Kayalar 4 0 1 3 2 8 -6 1

İktisatbank BTM 1.Ligi Kırmızı Grup Gol Krallığı

7 Gol Meyti Ateş (Mehmetçik)

7 Gol Ekrem Aktaş (Vadili)

4 Gol Emre Karaciğer (1461 İskele Trabzon)

3 Gol Oğuzhan Duran (Akova Vuda)

3 Gol Uğur Ökeli (Vadili)

3 Gol Yunus Çıldan (1461 İskele Trabzon)

3 Gol Devrim Erdoğan (Yeni Erenköy)

3 Gol Furkan Çırakoğlu (Vadili)

İktisatbank BTM 1.Ligi Beyaz Grup Gol Krallığı

3 Gol Hüseyin Topaloğluları (Denizli)

3 Gol Akın Topal (Karaoğlanoğlu)

3 Gol Göksel Soyer (Lapta)

3 Gol Mahmut Can Birol (Tatlısu)

3 Gol Ali Sayalan (Ozanköy)

3 Gol Berk Özdemirtaş (Tatlısu)

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10/01/2022 18:04