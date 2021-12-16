İktisatbank Btm 1.Lig Başlıyor

İktistabank Bölgeler Terfi Müsabakaları (BTM) 1.lig 18 Aralık Cumartesi günü oynanacak maçlarla başlıyor. Bölgeler Terfi Müsabakaları (BTM) 1.ligde toplam 20 takımın mücadele edeceği lig kırmızı ve beyaz grup olarak ikiye ayrıldı. Bölgesel Terfi Müsabakaları (BTM) 1.Lig isim sponsorluğunu “İktisatbank” yapacak.

Gruplar

Kırmızı Grup

İktistabank BTM 1.Lig kırmızı grupta Akova Vuda, Demirerler Cons Demirhan, Geçitkale, Gülgün Süt Düzova, Mehmetçik, SFC 1461 İskele Trabzonspor, Serdarlı, Vadili, Türkmenköy, Yeni Erenköy’den oluşan 10 takım yer alıyor.

Beyaz Grup

İktisatbank BTM 1.Lig beyaz grupta ise Denizli, Dikmen Gücü, Doğancı, Karaoğlanoğlu, Lapta, Ozanköy, Sadrazam Kayalar, Tüfekçi Ortaköy, Tatlısu, Yılmazköy’den oluşan 10 takım yer alıyor.

Statü

İktisatbank Bölgeler Terfi Müsabakaları (BTM) 1.liginde kırmızı ve beyaz grubu birinci sırada tamamlayan takımlar direk olarak 1.lige yükselecek. 1.lig kırmızı ve beyaz grup ikincileri “play-off müsabakası’nda karşılaşarak kazanan takın üçüncü ve son takım olarak 1.lige yükselecek. İktisatbank Bölgeler Terfi Müsabakaları (BTM) 1.liginde kırmızı grubu ve beyaz grubu son sırada tamamlayan takımlar direk olarak Bölgeler Terfi Müsabakaları BTM 2.lige düşecek. Ligde kırmızı grubu 9. sırada tamamlayan takım ile beyaz grubu 9.sırada tamamlayan takımlar “play-out” müsabakası’nda karşılaşarak kazanan takın ligde kalırken, kaybeden takım ise üçüncü ve son takım olarak Bölgeler Terfi Müsabakaları (BTM) 2.ligine düşecek.

İktisatbank Bölgeler Terfi Müsabakaları (BTM) 1.lig kırmızı ve beyaz gruptaki ilk hafta maç programı şöyle :

18 Aralık Cumartesi

Kırmızı Grup

SFC 1461 İskele Trabzon-Serdarlı (10:30)

Geçitkale-Demirerler Cons Demirhan (10:30)

Mehmetçik-Vadili (14:00)

19 Aralık Pazar

Türkmenköy-Yeni Erenköy (14:00)

Gülgün Süt Düzova-Akova Vuda (10:30)

18 Aralık Cumartesi

Beyaz Grup

Doğancı-Ozanköy (10:30)

Karaoğlanoğlu-Lapta (10:30)

19 Aralık Pazar

Dikmen Gücü-Tüfekçi Ortaköy (10:30)

Sadrazam Kayalar-Yılmazköy (10:30)

Tatlısu-Denizli (10:30)

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16/12/2021 11:34