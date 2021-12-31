İktisatbank Btm 1.Lig Tempo Artıyor

İktisatbank Bölgeler Terfi Müsabakaları (BTM) 1.ligi kırmız ve beyaz grupta hafta sonu oynanan maçlarla devam edildi.

İktisatbank Bölgeler Terfi Müsabakaları (BTM) 1.ligde hafta sonu oynana maçlar sonunda kırmızı grupta SFC 1461 İskele Trabzon, beyaz grupta ise Tatlısu gol averajı ile liderliklerini sürdürdü.

İktisatbank BTM 1.Ligi Kırmızı ve Beyaz Grupta ikinci haftada alınan toplu sonuçlar, oluşan puan durumu ve gol krallığı şöyle :

İktisatbank BTM 1.Lig Kırmız Grup Toplu Sonuçlar

Vadili-Gülgün Süt Düzova 4-1

Akova Vuda-Geçitkale 2-0

Serdarlı-Mehmetçik 1-5

Yeni Erenköy-SFC 1461 İskele Trabzon 1-2

Demirerler Cons. Demirhan-Türkmenköy 2-2

İktisatbank BTM 1.Lig Beyaz Grup Toplu Sonuçlar

Ozanköy-Dikmen Gücü 1-1

Tüfekçi Ortaköy-Tatlısu 1-4

Denizli-Karaoğlanoğlu 1-1

Lapta-Sadrazam Kayalar 4-0

Yılmazköy-Doğancı 3-0

İktisatbank BTM 1.Ligi Kırmızı Grup Gol Krallığı

5 Gol Meyti Ateş (Mehmetçik)

5 Gol Ekrem Aktaş (Vadili)

İktisatbank BTM 1.Ligi Beyaz Grup Gol Krallığı

3 Gol Göksel Soyer (Lapta)

2 Gol Hüseyin Topaloğluları (Denizli)

2 Gol Berk Özdemirtaş (Tatlısu)

2 Gol Mehmet Dulkadir (Yılmazköy)

2 Gol Hüseyin Sarro (Ozanköy)

2 Gol Furkan Zengin (Tatlısu)

Bu habere tepkiniz:



31/12/2021 10:05