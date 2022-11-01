İktisatbank BTM 1.Lig ve Asbuzu U16 Ligi'nde transfer dönemi başladı

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01/11/2022

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İktisatbank BTM 1.Lig ve Asbuzu U16 Ligi'nde transfer dönemi başladı

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen İktisatbank BTM 1.Lig ve Asbuzu U16 Ligi'nde transfer ve tescil dönemi başladı. Takımlar bugünden itibaren transfer ve tescil işlemlerini gerçekleştirebilecekler. İktisatbank BTM 1.Lig'de transfer ve tescil dönemi 21 Kasım 2022 tarihinde son bulurken, Asbuzu U16 Ligi'nde de takımlar 11 Kasım 2022 tarihine kadar işlem yapabilecek. Bu tarihlerden sonra yapılacak işlemler kabul edilmeyecek.

01/11/2022 14:13
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TAGS: Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu
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