İktisatbank BTM 1.Lig'de fikstür çekildi

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen İktisatbank Bölgesel Terfi Müsabakaları (BTM) 1.Lig'de 2021-2022 fikstürü çekildi. KTFF Ahmed Sami Topcan Toplantı Salonu'nda organize edilen kura çekiminin ardından lig 18 Aralık 2021 tarihinde başlayacak.

Önal: "Gençlerin spor yapması bizler için değerli"

Kura çekiminde konuşan İktisatbank Genel Müdürü Olgun Önal yaptığı konuşmada BTM Ligleri'ne sponsor olmaktan büyük mutluluk duyduklarını ve kendileri için gençlerin, köy kulüplerinin spor yapmasının çok önemli ve değerli olduğunu ifade etti. Önal, kurum olarak KTFF ile işbirliği içerisinde olmaktan mutluluk duyduklarını belirtti.

Sertoğlu: "Bu ligler durmayacak"

KTFF Başkanı Hasan Sertoğlu BTM kulüplerine hitaben yaptığı konuşmada, İktisatbank'a sponsorluk ve desteğinden dolayı bir kez daha teşekkür ederek sözlerine başladı. Tarihte ilk kez BTM Ligleri'ne sponsor olunduğunu ve köy kulüplerinin bu desteğe ihtiyacı olduğunu kaydederek liglerin bu sezon kesinlikle durmayacağını ve kimsenin gençlerin spor yapma hakkını elinden almasına izin vermeyeceklerini belirtti. Sertoğlu yeni sezonda tüm takımlara başarılar dileyerek; sakatlıksız, sağlıklı ve keyifli bir sezon diledi.

İktisatbank BTM 1.Lig'de ilk hafta programı şöyle;

KIRMIZI GRUP

SFC 1461 İskele Trabzon SK - Serdarlı GB

Türkmenköy ASK - Yenierenköy TSK

Geçitkale GSK - Demirerler Cons. Demirhan SK

Gülgün Süt Düzova GSK - Akova Vuda TÇBSK

Mehmetçik TÇBSK - Vadili TÇBSK

BEYAZ GRUP

Dikmen Gücü SK - Ortaköy SK

Doğancı SK - Ozanköy SK

Sadrazam Kayalar SK - Yılmazköy SK

Karaoğlanoğlu SB - Lapta TBSK

Tatlısu HOBSK - Denizli SK

Bu habere tepkiniz:



01/12/2021 15:06