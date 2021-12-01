İktisatbank BTM 1.Lig'de fikstür çekildi
01/12/2021
Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen İktisatbank Bölgesel Terfi Müsabakaları (BTM) 1.Lig'de 2021-2022 fikstürü çekildi. KTFF Ahmed Sami Topcan Toplantı Salonu'nda organize edilen kura çekiminin ardından lig 18 Aralık 2021 tarihinde başlayacak.
Önal: "Gençlerin spor yapması bizler için değerli"
Kura çekiminde konuşan İktisatbank Genel Müdürü Olgun Önal yaptığı konuşmada BTM Ligleri'ne sponsor olmaktan büyük mutluluk duyduklarını ve kendileri için gençlerin, köy kulüplerinin spor yapmasının çok önemli ve değerli olduğunu ifade etti. Önal, kurum olarak KTFF ile işbirliği içerisinde olmaktan mutluluk duyduklarını belirtti.
Sertoğlu: "Bu ligler durmayacak"
KTFF Başkanı Hasan Sertoğlu BTM kulüplerine hitaben yaptığı konuşmada, İktisatbank'a sponsorluk ve desteğinden dolayı bir kez daha teşekkür ederek sözlerine başladı. Tarihte ilk kez BTM Ligleri'ne sponsor olunduğunu ve köy kulüplerinin bu desteğe ihtiyacı olduğunu kaydederek liglerin bu sezon kesinlikle durmayacağını ve kimsenin gençlerin spor yapma hakkını elinden almasına izin vermeyeceklerini belirtti. Sertoğlu yeni sezonda tüm takımlara başarılar dileyerek; sakatlıksız, sağlıklı ve keyifli bir sezon diledi.
İktisatbank BTM 1.Lig'de ilk hafta programı şöyle;
KIRMIZI GRUP
SFC 1461 İskele Trabzon SK - Serdarlı GB
Türkmenköy ASK - Yenierenköy TSK
Geçitkale GSK - Demirerler Cons. Demirhan SK
Gülgün Süt Düzova GSK - Akova Vuda TÇBSK
Mehmetçik TÇBSK - Vadili TÇBSK
BEYAZ GRUP
Dikmen Gücü SK - Ortaköy SK
Doğancı SK - Ozanköy SK
Sadrazam Kayalar SK - Yılmazköy SK
Karaoğlanoğlu SB - Lapta TBSK
Tatlısu HOBSK - Denizli SK