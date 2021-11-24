İktisatbank BTM 1.Lig'de fikstür çekimi 1 Aralık'ta yapılacak

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Bölgesel Terfi Müsabakaları (BTM) Kurulu Niyazi Güvenir başkanlığında toplanarak kararlar aldı. Buna göre İktisatbank BTM 1.Lig'de fikstür çekiminin 1 Aralık 2021 Çarşamba günü saat 14.00'te çekilmesine karar verilirken, gruplar da açıklandı.

Alınan kararlar şöyle;

23 Kasım 2021 tarihinde toplanan BTM Ligi Kurulu aşağıdaki kararı almıştır.

1) İktisatbank BTM 1.Lig’in fikstür çekiminin 1 Aralık 2021 Çarşamba günü, saat 14.00’te KTFF Ahmed Sami Topcan Toplantı Salonu’nda yapılmasına,

2) İktisatbank BTM 1.Ligi’nin 2021-2022 Statüsü’nün KTFF resmi web sitesinden yayınlanmasına,

3) İktisatbank BTM 1.Lig’in Kırmızı Grup ve Beyaz Grup olarak ikiye ayrılmasına ve grupların aşağıdaki gibi olmasına karar verilmiştir.

İKTİSATBANK BTM 1.LİG KIRMIZI GRUP

1461 İskele Trabzonspor

Akova Vuda Türk Çiftçiler Birliği Spor Kulübü

Demirhan Spor Kulübü

Geçitkale Günay Spor Kulübü

Gülgün Süt Düzova Gençlik ve Spor Kulübü

Mehmetçik Türk Çiftçiler Birliği Spor Kulübü

Serdarlı Gençler Birliği

Türkmenköy Aydın Spor Kulübü

Vadili Türk Çiftçiler Birliği Spor Kulübü

Yenierenköy Türk Spor Kulübü

İKTİSATBANK BTM 1.LİG BEYAZ GRUP

Denizli Spor Kulübü

Dikmen Gücü Spor Kulübü

Doğancı Spor Kulübü

Karaoğlanoğlu Spor Birliği

Lapta Türk Birliği Spor Kulübü

Ortaköy Spor Kulübü

Ozanköy Spor Kulübü

Sadrazam Kayalar Spor Kulübü

Tatlısu Halk Odası Beylerbeyi Spor Kulübü

Yılmazköy Spor Kulübü

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24/11/2021 12:26