İktisatbank BTM 1.Ligde heyecan sürüyor

İktisatbank Bölgeler Terfi Müsabakaları (BTM) 1.ligi kırmız ve beyaz grupta hafta sonu oynanan maçlarla devam edildi. İktisatbank Bölgeler Terfi Müsabakaları (BTM) 1.ligde hafta sonu oynana maçlar sonunda kırmızı grupta Vadili gol averajı ile liderliğe yükselirken, beyaz grupta ise Tatlısu puan farkı ile liderliğini sürdürdü.

İktisatbank BTM 1.Ligi Kırmızı ve Beyaz Grupta üçüncü haftada alınan toplu sonuçlar, oluşan puan durumu ve gol krallığı şöyle :

İktisatbank BTM 1.Lig Kırmız Grup Toplu Sonuçlar

Geçitkale-Vadili 1-4

Gülgün Süt Düzova-Mehmetçik 0-1

Yeni Erenköy-Serdarlı 6-1

Akova Vuda-Türkmenköy 3-3

SFC 1461 İskele Trabzon-Demirerler Cons. Demirhan 1-1

İktisatbank BTM 1.Lig Beyaz Grup Toplu Sonuçlar

Ozanköy-Tüfekçi Ortaköy 3-2

Dikmen Gücü-Yılmazköy 2-2

Karaoğlanoğlu-Tatlısu 2-3

Sadrazam Kayalar-Denizli 0-0

Doğancı-Lapta 1-0

İktisatbank BTM 1.Lig Kırmızı Grup Puan Tablosu



O G B M A Y AV P 1. Vadili 3 2 1 0 10 4 6 7 2. Mehmetçik 3 2 1 0 8 3 5 7 3. SFC 1461 İskele Trabzon 3 2 1 0 6 2 4 7 4. Akova Vuda 3 2 1 0 7 4 3 7 5. Yenierenköy 3 2 0 1 10 5 5 6 6. Demirerler Cons. Demirhan 3 0 3 0 5 5 0 3 7. Türkmenköy 3 0 2 1 7 8 -1 2 8. Geçitkale 3 0 1 2 3 8 -5 1 9. Gülgün Süt Düzova 3 0 0 3 2 7 -5 0 10. Serdarlı 3 0 0 3 2 14 -12 0

İktisatbank BTM 1.Lig Beyaz Grup Puan Tablosu



O G B M A Y AV P 1. Tatlısu 3 3 0 0 10 4 6 9 2. Yılmazköy 3 2 1 0 7 3 4 7 3. Ozanköy 3 2 1 0 6 4 2 7 4. Lapta 3 2 0 1 6 2 4 6 5. Tüfekçi Ortaköy 3 1 0 2 5 8 -3 3 6. Doğancı 3 1 0 2 2 5 -3 3 7. Dikmen Gücü 3 0 2 1 4 5 -1 2 8. Denizli 3 0 2 1 2 4 -2 2 9. Karaoğlanoğlu 3 0 1 2 4 6 -2 1 10. Sadrazam Kayalar 3 0 1 2 1 6 -5 1

İktisatbank BTM 1.Ligi Kırmızı Grup Gol Krallığı

5 Gol Meyti Ateş (Mehmetçik)

5 Gol Ekrem Aktaş (Vadili)

3 Gol Oğuzhan Duran (Akova Vuda)

3 Gol Devrim Erdoğan (Yeni Erenköy)

İktisatbank BTM 1.Ligi Beyaz Grup Gol Krallığı

3 Gol Göksel Soyer (Lapta)

3 Gol Ali Sayalan (Ozanköy)

2 Gol Mehmet Dulkadir (Yılmazköy)

2 Gol Hüseyin Sarro (Ozanköy)

2 Gol Akın Topal (Karaoğlanoğlu)

2 Gol Berk Özdemirtaş (Tatlısu)

2 Gol Doğukan Yeşilyurt (Karaoğlanoğlu)

2 Gol Furkan Zengin (Tatlısu)

2 Gol Mahmut Can Birol (Tatlısu)

2 Gol Hüseyin Topaloğluları (Denizli)

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04/01/2022 11:46