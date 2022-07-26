İktisatbank BTM 2.Lig'de final programı açıklandı

KTFF tarafından organize edilen İktisatbank BTM 2.Lig'de final programı açıklandı.

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26/07/2022

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İktisatbank BTM 2.Lig'de final programı açıklandı

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen İktisatbank BTM 2.Lig'de final programı açıklandı. Buna göre 31 Temmuz 2022 tarihinde sona erecek grup maçlarının akabinde 1 Ağustos 2022 Pazartesi günü 2.Tur kura çekimi yapılacak. Kura çekiminin ardından 2.Tur maçları 3 Ağustos 2022 Çarşamba günü oynanırken, final maçları 7 Ağustos 2022 Pazar günü oynanacak.

İktisatbank BTM 2.Lig'de 7 grup lideri ve 5 en iyi grup ikincisi 2.Tur'da mücadele edecek. Kura çekimine en iyi 6 grup birincisi seri başı olarak katılırken, en kötü grup birincisi ile gruptan çıkan diğer 5 takım seri başı takımlarla eşleşecek. Kura çekimi 1 Ağustos'ta saat 11.00'de Ahmed Sami Topcan Toplantı Salonu'nda gerçekleşecek.

26/07/2022 12:37
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TAGS: İktisatbank, BTM 2.Lig, final, program,
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