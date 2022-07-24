İktisatbank BTM 2.Lig'de günün sonuçları
24/07/2022
İktisatbank BTM 2.Lig'de günün sonuçları - 24 Temmuz 2022
İktisatbank BTM 2.Lig 3. Grup
Alayköy SKKD 1 – 3 Pınarbaşı ÇSK
Şirinevler YSK 0 – 1 Ağırdağ Boğaz TSK
Bahçeli 9 – 0 Serhatköy SK
İktisatbank BTM 2.Lig 5. Grup
Pile TSK 2 – 0 Güvercinlik İYSK
Çayönü 0 – 2 Tuzla ABSK
Korkuteli GD 8 – 1 Yenişehir SK
İktisatbank BTM 2.Lig 6. Grup
Ötüken TKOSK 2 – 1 Autorite Civisil SK
Tatlısu Seracılar GSK 0 – 1 Mutluyaka HSK
SFC Boğaziçi SK 9 – 1 Alaniçi YSK