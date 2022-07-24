İktisatbank BTM 2.Lig'de günün sonuçları

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24/07/2022

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İktisatbank BTM 2.Lig'de günün sonuçları

İktisatbank BTM 2.Lig'de günün sonuçları - 24 Temmuz 2022

İktisatbank BTM 2.Lig 3. Grup

Alayköy SKKD 1 – 3 Pınarbaşı ÇSK

Şirinevler YSK 0 – 1 Ağırdağ Boğaz TSK

Bahçeli 9 – 0 Serhatköy SK

 

İktisatbank BTM 2.Lig 5. Grup

Pile TSK 2 – 0 Güvercinlik İYSK

Çayönü 0 – 2 Tuzla ABSK

Korkuteli GD 8 – 1 Yenişehir SK

 

İktisatbank BTM 2.Lig 6. Grup

Ötüken TKOSK 2 – 1 Autorite Civisil SK

Tatlısu Seracılar GSK 0 – 1 Mutluyaka HSK

SFC Boğaziçi SK 9 – 1 Alaniçi YSK

 

 

 

 

24/07/2022 21:15
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