İktisatbank BTM 2.Lig'de günün sonuçları

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18/06/2022

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İktisatbank BTM 2.Lig'de günün sonuçları

İktisatbank BTM 2.Lig 18 Haziran 2022 günün sonuçları şöyle;

İktisat bank BTM 2.Lig 1.Grup

Zümrütköy SK 0 – 1 Yedidalga Aksu SK

Gayretköy 3 – 1 Poy Rent a Car Yeşilyurt SD

 

İktisat bank BTM 2.Lig 2.Grup

Yeşiltepe Ilgaz SD 2 – 1 Mevlevi SK

Kalkanlı SK 2 – 2 Yeşil Harnıp Kozanköy SK

 

İktisat bank BTM 2.Lig 3.Grup

Pınarbaşı ÇSK 0 – 3 Şirinevler YSK

Ağırdağ 4 – 1 Bahçeli SK

 

İktisat bank BTM 2.Lig 4.Grup

Aslanköy (H)3 – 0 Akıncılar GSK

Pergama SD 2 – 0 Gaziköy SK

 

İktisat bank BTM 2.Lig 5.Grup

Yenişehir 1 – 1 Çayönü

Tuzla ABSK 1 – 2 Pile TSK

 

İktisat bank BTM 2.Lig 6.Grup

Autorite Civisil SK 2 – 3 Tatlısu Seracılar GSK

Alaniçi 1 – 5 Ötüken TKOSK

SFC Boğaziçi 2 – 1 Mutluyaka HSK

 

İktisat bank BTM 2.Lig 7.Grup

Kaplıca Karadeniz 61 SK 3 – 0 Ardahan SD

Ergazi GSK 2 – 2 Bafra SK

18/06/2022 21:54
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