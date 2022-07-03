İktisatbank BTM 2.Lig'de haftanın sonuçları

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03/07/2022

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İktisatbank BTM 2.Lig'de haftanın sonuçları

İKTİSATBANK BTM 2.LİG'DE HAFTANIN SONUÇLARI

İktisatbank BTM 2.Lig 1. Grup

Gayretköy GSK 2 – 2 Akçay SK

Zümrütköy 1 – 5 Gaziveren

Poy Rent a Car Yeşilyurt 4 – 1 Yedidalga Aksu SK

 

İktisatbank BTM 2.Lig 2. Grup

Kalkanlı SK 0 – 1 Çamlıbel SKD

Yeşiltepe Ilgaz SD 8 – 1 Akdeniz KSD

Mevlevi SK 3 – 0 Yeşil Harnıp Kozanköy SK

 

İktisatbank BTM 2.Lig 3. Grup

Pınarbaşı ÇSK 1 – 1 Ağırdağ Boğaz TSK

Alayköy SKKD 1 – 2 Bahçeli SK

Şirinevler YSK 7 – 0 Serhatköy SK

 

İktisatbank BTM 2.Lig 4. Grup

Gaziköy SK (H)3 – 0 Akıncılar GSK

Aslanköy GSD 0 – 2 Kırıkkale TSK

Pergama 2- 0 Yeniceköy

 

İktisatbank BTM 2.Lig 5. Grup

Korkuteli GD 1 – 3 Pile TSK

Yenişehir SK 1 – 5 Tuzla ABSK

Çayönü SK 4 – 2 Güvercinlik İYSK

 

İktisatbank BTM 2.Lig 6. Grup

SFC Boğaziçi 1 – 0 Tatlısu Seracılar GSK

Alaniçi YSK 1 – 3 Autorite Civisil SK

Ötüken TKOSK 1 – 2 Mutluyaka HSK

 

İktisatbank BTM 2.Lig 7. Grup

Ergazi GSK 7 – 1 Yarköy PGSK

Kaplıca Karadeniz 61 SK 4 – 1 Dipkarpaz TSK

Ardahan SD 2 – 3 Bafa SK

 

 

03/07/2022 20:32
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