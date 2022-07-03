İktisatbank BTM 2.Lig'de haftanın sonuçları
03/07/2022
İKTİSATBANK BTM 2.LİG'DE HAFTANIN SONUÇLARI
İktisatbank BTM 2.Lig 1. Grup
Gayretköy GSK 2 – 2 Akçay SK
Zümrütköy 1 – 5 Gaziveren
Poy Rent a Car Yeşilyurt 4 – 1 Yedidalga Aksu SK
İktisatbank BTM 2.Lig 2. Grup
Kalkanlı SK 0 – 1 Çamlıbel SKD
Yeşiltepe Ilgaz SD 8 – 1 Akdeniz KSD
Mevlevi SK 3 – 0 Yeşil Harnıp Kozanköy SK
İktisatbank BTM 2.Lig 3. Grup
Pınarbaşı ÇSK 1 – 1 Ağırdağ Boğaz TSK
Alayköy SKKD 1 – 2 Bahçeli SK
Şirinevler YSK 7 – 0 Serhatköy SK
İktisatbank BTM 2.Lig 4. Grup
Gaziköy SK (H)3 – 0 Akıncılar GSK
Aslanköy GSD 0 – 2 Kırıkkale TSK
Pergama 2- 0 Yeniceköy
İktisatbank BTM 2.Lig 5. Grup
Korkuteli GD 1 – 3 Pile TSK
Yenişehir SK 1 – 5 Tuzla ABSK
Çayönü SK 4 – 2 Güvercinlik İYSK
İktisatbank BTM 2.Lig 6. Grup
SFC Boğaziçi 1 – 0 Tatlısu Seracılar GSK
Alaniçi YSK 1 – 3 Autorite Civisil SK
Ötüken TKOSK 1 – 2 Mutluyaka HSK
İktisatbank BTM 2.Lig 7. Grup
Ergazi GSK 7 – 1 Yarköy PGSK
Kaplıca Karadeniz 61 SK 4 – 1 Dipkarpaz TSK
Ardahan SD 2 – 3 Bafa SK