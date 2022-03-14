İktisatbank BTM 2.Lig'e başvurular başladı

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen İktisatbank BTM 2.Lig için başvurular başladı. Lige katılacak olan kulüpler 28 Mart 2022 Pazartesi gününe kadar başvuruda bulunabilecek. KTFF’den yapılan açıklamada, başvuruların ardından ligin statüsünün açıklanacağı belirtildi.

KTFF başvuru yapacak olan kulüplerin başlıklı kağıtta yazılı katılım yazısı getirmesinin gerektiğini kaydederek, KTFF resmi web sitesi üzerinde “FORMLAR VE SÖZLEŞMELER” bölümünde yer alan “LİGLERE KATILIM FORMU”nun doldurulup aynı tarihte KTFF’ye ibraz edilmesinin zorunlu olduğunu duyurdu.

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14/03/2022 10:21