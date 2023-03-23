İktisatbank BTM 2.Lig'e başvurular başladı

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen İktisatbank Bölgesel Terfi Müsabakaları (BTM) 2.Lig için 2022-2023 sezonu başvuruları başladı. Lige katılacak olan takımların 7 Nisan 2023 Cuma günü mesai bitimine kadar KTFF’ye başvurmaları istendi. Yapılan açıklamada lige katılacak olan takımların KTFF resmi web sitesi üzerinden FORMLAR VE SÖZLEŞMELER bölümünde yer alan “LİGLERE KATILIM FORMU” belgesini eksiksiz olarak doldurup, tasdik işlemlerini tamamladıktan sonra KTFF’ye sunması istendi. Başvurular sonrasında ligin statüsünün açıklanacağı belirtildi.

Transfer yönetmeliği daha önce yayınlanmıştı

2022-2023 İktisatbank BTM 2.Lig’in transfer yönetmeliği daha önce duyurulmuştu. Yönetmelik şu şekilde;

Ligde bu sezon takımlar İktisatbank BTM 1.Lig’de forma giyen ve süre alan 3 futbolcu transfer edebilirken, İktisatbank BTM 2.Lig’de forma giyen oyuncuların transferi konusunda herhangi bir sınırlama olmayacak.

İktisatbank BTM 2.Lig’de kulüpler; üst liglerde (AKSA Süper Lig, AKSA 1.Lig ve İktisatbank BTM 1.Lig) forma giyen 5 futbolcuyu kadrosuna katabilecek. Bu liglerden transfer edilen futbolcuların üst ligde bulundukları kulüpte süre almamış olması gerekirken, sadece A2 Ligleri’nde süre alan ve A Takım’da süre almayan oyuncular da transfer edilebilecek.

Bonservisi AKSA Süper Lig veya AKSA 1.Lig kulüplerinde bulunup mevcut sezonda İktisatbank BTM 1.Lig ekiplerine geçici/kiralık transfer olan futbolcular da BTM 2.Lig’de transfer işlemi yapamayacak.

İktisatbank BTM 2.Lig’de bu sezon yabancı futbolcular için lisans işlemi yapılmayacak.

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23/03/2023 14:04