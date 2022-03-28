İktisatbank BTM 2.Ligi'nin transfer yönetmeliği yayınlandı

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen İktisatbank BTM 2.Ligi'nde 2021-2022 sezonunun transfer yönetmeliği yayınlandı. Kulüpler aşağıdaki şartlarda kadrolarını takviye edebilecek ve ligde KTFF nezdinde transfer işlemi gerçekleştirebilecek.

(1) Kulüpler, herhangi bir üst lig takımından (Süper Lig ve 1’nci Lig) aktif futbolcu transfer edemez.

Ancak 2021-2022 sezonunda üst liglerden vize işlemi yaptırmayan ve/veya işlem yaptırıp hiç süre almayan futbolcular lisanslı bulundukları kulüplerden yazılı izin almak kaydı ile her kulüp sadece 3(üç) futbolcuyu Süper Lig, 1. Lig ve BTM 1. Ligi'nden, BTM 2. Ligi'ne transfer yapabilirler.

Ayrıca kulüpler BTM 1. Ligi kulüplerinde işlem yaptırmış olan en fazla 3 futbolcuya transfer işlemi yapabilirler. Bonservisi AKSA Süper Lig veya AKSA 1.Lig kulüplerinde bulunup İktisatbank BTM 1.Ligi’ne kiralık/geçici transfer gerçekleştiren futbolcular, İktisatbank BTM 2.Ligi’ne transfer olamaz.

(2) Bu ligdeki takımların futbolcuları için 31.12.1985 (bu tarih de dahil) öncesi doğan futbolculara yeni lisans ve/veya filiz lisans çıkartılamaz.

(3) Bu ligde 01.01.2007 (dahil) ve sonrası doğumlu hiçbir futbolcu oynayamaz ve/veya lisans çıkaramaz.

(4) Bu ligdeki takımlar yasal yollardan ülkede ikamet eden bir (1) TC uyruklu futbolcuyu oynatabilir.

(5) BTM Ligleri’nde yer alan kulüplere üst ligden (AKSA Süper Lig ve AKSA 1.Lig) bonservisli transfer olan futbolcular 2(iki) sezon boyunca gittikleri kulübün futbolcusu olarak kalmak zorundadır (Aynı maddenin 6’ncı fıkrasındaki statüdeki futbolcular hariç). Bu şekilde transfer olan futbolcular 2 sezonluk süre içerisinde sadece geldikleri üst lig kulübüne transfer olabilirler.

(6) Bu Ligdeki takımlar, üst ligden BTM Liglerine bonservisli transfer olan 1(bir) futbolcuyu sadece kiralık (geçici) olarak kadrosuna katabilirler. Bu şekilde gelen futbolcular aynı sezon içerisinde BTM Ligi takımlarına sadece 1 kez geçici transfer işlemi yaptırabilirler.

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28/03/2022 17:30