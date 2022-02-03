İktisatbank İş İlanı: Müşteri İlişkileri Temsilcisi Aranıyor

MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ

Kurum olarak “Önce Müşteri” anlayışı ile; her alanda olduğu gibi sunduğu olanaklarla İktisatbank Müşterilerinin ve İktisatbank Ailesinin kariyerine ve sosyal hayatına değer katmaya özen gösteriyoruz.

Şubelerimizde tecrübeli Müşteri İlişkileri Temsilcisi olarak çalışmak, İktisatbank’ın kişisel gelişim ve kariyer planlamadaki başarısına ortak olmak ister misiniz?

Beklenen Nitelikler:

Üniversite mezunu,

Bankacılık alanında en az 2 yıl çalışmış,

Tercihen anadili Türkçe,

İyi derecede İngilizce bilen,

Erkek adaylar için askerlik hizmetini tamamlamış,

İnsan ilişkileri güçlü, güler yüzlü ve kolay iletişim kurabilen,

Dinamik bir iş ortamında çalışabilecek,

Müşteri odaklı ve ekip çalışmasına yatkın,

Liderlik becerileri yüksek,

Kendine güvenen, girişimci,

İkna kabiliyeti yüksek,

Sorumluluk bilinci gelişmiş,

İşinin gerektirdiği özen ve disipline sahip,

MS Office Programlarının kullanımında yetkin.

İlgilenen adayların kısa özgeçmişlerini internet sitemizdeki www.iktisatbank.com adresinden başvuru formunu doldurarak İktisatbank İnsan Kaynakları Departmanı’na göndermeleri beklenmektedir.

Aranan niteliklere sahip ve başvurusu olumlu bulunan adaylar mülakat için aranacaktır. Başarılı olan adaylardan ihtiyaç duyulan sayıda işe alım yapılacaktır.

Tüm başvurular gizli tutulacaktır.

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03/02/2022 09:38