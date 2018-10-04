İKYD’den İnsan Kaynaklarına İlişkin Panel

Dernekten yapılan açıklamaya göre, 4’üncüsü gerçekleştirilecek panel saat 17.15’te Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği lokalinde yer alacak.



Panelde, panelistlerin kurumlarındaki performans değerlendirme çalışmaları tartışılacak.



İki oturumda gerçekleştirilecek panelde, farklı sektörlerde faaliyet gösteren kurumların direktör veya insan kaynakları yöneticileri sunum yapacak.