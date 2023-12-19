İlaç alımında yeni dönem

Sigortalıların ilaç alımında 1 Ocak’tan itibaren başlatacakları yeni uygulamayı anlatan Gardiyanoğlu, 1 Ocak 2023’ten itibaren doktordan muayene olup reçetesini alan hastaların sigrotalarla anlaşmalı eczanelere gideceğini belirtti. Gardiyanoğlu “Eczacı ben bu işlemi yapmak istemiyorum derse hasta alşdığı ilacın reçetesini ve kasa fişini Sosyal Sigorta’ya getirerek ödediği ilacın parasını 15 günde alacak” dedi

Gardiyanoğlu özetle, “1 Ocak 2024’ten itibaren hangi doktorda muayene olursanız olun. O doktora sigortalı olup olmadığınızı söylemeye gerek yoktur. Doktordan muayenenizi olacaksınız. Reçetesini verecek. Siz sigortalıysanız sigortalarla anlaşmalı eczaneye gideceksiniz. Varsayın ki eczacı ben bu işlemi yapmak istemiyorum dedi. Aldığı ilacın reçetesini ve kasa fişini Sosyal Sigorta’ya getiren ödediği ilacın parasını 15 günde alacak” dedi.