İlaç Deposu 22-24 Ocak tarihleri arası işlem yapmayacak

Sağlık Bakanlığı, İlaç ve Eczacılık Dairesi Genel Ecza Deposu’nda yapılması planlanan stok sayımları ve güncellemeleri dolayısı ile 22-23-24 Ocak tarihlerinde reçete işlemleri yapılmayacağını bildirdi.

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17/01/2025

İlaç Deposu 22-24 Ocak tarihleri arası işlem yapmayacak

Sağlık Bakanlığı, İlaç ve Eczacılık Dairesi Genel Ecza Deposu’nda yapılması planlanan stok sayımları ve güncellemeleri dolayısı ile 22-23-24 Ocak tarihlerinde reçete işlemleri yapılmayacağını bildirdi.

Sağlık Bakanlığı, yazılı açıklamasında, reçete kapsamında şahsa yazılan ilaç teminlerinin ilgili tarihlerden önce veya sonra yapılabileceğini kaydetti.

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TAGS: sağlık bakanlığı, ilaç deposu, kıbrıs
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