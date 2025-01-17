İlaç Deposu 22-24 Ocak tarihleri arası işlem yapmayacak
Sağlık Bakanlığı, İlaç ve Eczacılık Dairesi Genel Ecza Deposu’nda yapılması planlanan stok sayımları ve güncellemeleri dolayısı ile 22-23-24 Ocak tarihlerinde reçete işlemleri yapılmayacağını bildirdi.
YAYIN TARİHİ:
17/01/2025
Sağlık Bakanlığı, İlaç ve Eczacılık Dairesi Genel Ecza Deposu’nda yapılması planlanan stok sayımları ve güncellemeleri dolayısı ile 22-23-24 Ocak tarihlerinde reçete işlemleri yapılmayacağını bildirdi.
Sağlık Bakanlığı, yazılı açıklamasında, reçete kapsamında şahsa yazılan ilaç teminlerinin ilgili tarihlerden önce veya sonra yapılabileceğini kaydetti.
YAYIN TARİHİ: