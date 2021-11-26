İlaç sıkıntısı isyan ettirdi!

KKTC’de son günlerde yaşanan ilaç ve tıbbi malzeme eksikliği hastaları mağdur etmeye devam ediyor

Özlem Akbora isimli anne, dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu olan 11 yaşındaki çocuğunun ilacına erişememesini Sağlık Bakanlığı önünde protesto ediyor. Eyleme Evrensel Hasta Hakları Derneği de destek verdi.

Çocuğunun düzenli ilaç kullanması gerekmesine rağmen, Sağlık Bakanlığı’ndan bu ilaçları temin edemediğinden yakındı.

Akbora, tüm hastalar için ilaç sorunu çözülecek dek bakanlık önünde oturma eylemi yapacağını açıkladı.

Akbora,herkesi sağlık sistemindeki bu ilaç eksikliği konusunda eyleme davet etti.

Çocuğunun ilacı kademeli olarak bırakması gerektiği gerektiğine ve ilacı ani bırakması durumunda kalbinin duracağına dikkat çeken Akbora, "Eğer evladım ilacı kestiği için bir sağlık sorunu yaşarsa burayı yıkarım” diye yaşananlara isyan etti

Özlem Akbora görüşme yapması için bakanlığa davet edildi.

Şu an bakanlıkta görüşme yapıyor ardından basına bilgi verecek

Bu habere tepkiniz:



26/11/2021 12:10