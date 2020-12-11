İlaç şirketi ereksiyon hapları ve antidepresanları karıştırdı

AvKARE isimli bir ilaç şirketi, ereksiyon ilaçları ve antidepresanları yanlışlıkla birlikte paketledi. Şirket, hatanın fark edilmesinin ardından yüzlerce şişe ilacını geri çağırmak durumunda kaldı.

USA Today'in aktardığı habere göre ABD'nin Tennessee eyaletinde bulunan ilaç şirketi AvKare, cinsel gücü artırıcı sildenafil ve antidepresan olan trazodone ilaçlarını paketlerken birbirine karıştırdı. 100 şişe sildenafil ve 1000 şişe trazadone birbirine karıştırıldığı için geri çağırıldı.

Hastaların bu ilaçları karıştırmasının ciddi sağlık sorunlarına neden olabileceği belirtildi. İki ilaçtan birini yanlışlıkla alan ve olumsuz tepki gösteren kişilerin, ABD Gıda ve İlaç Dairesi'nin Olumsuz Tepki Bildirme programına internet, posta veya fax üzerinden ulaşması istendi.

AvKARE ilaçların "dağıtımcılarına ve perakendecilerine verildiğini, ardından ülke geneline dağıtıldığını" söyledi.

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11/12/2020 15:46