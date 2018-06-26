İlaçlı yumurta skandalı…

Hollanda'da yayımlanan 'ilaçlı yumurta' raporuna göre, ilgili bakanlık ve kurum yetkilileri ilaçlı yumurta skandalıyla başa çıkmakta yetersiz kaldı.

Hollanda'da Sağlık, Refah ve Spor Bakanlığı, Tarım Doğa ve Gıda Bakanlığı ve Hollanda Gıda Güvenlik Otoritesi yetkililerinin, geçen yılki ilaçlı yumurta (fipronil) skandalıyla başa çıkmakta yetersiz kaldığı açıklandı.

Bağımsız komisyon, yaptığı araştırmanın ardından "fipronil" raporunu yayımladı.

Raporda yumurta sektörünün yanı sıra ilgili bakanlık ve kurum yetkililerinin gıda güvenliğine öncelik vermedikleri için yetersiz kaldıklarına işaret edildi.

Yumurta sektöründeki şirketlerin kanuni sorumluluklarını yerine getirmediklerini belirtilen raporda, Hollanda Gıda Güvenlik Otoritesi'nin gıda güvenliğine yeterince ilgi gösterilmediği, siyasilerin gıda güvenliği konusunda kısıtlı rol oynadıkları ancak bir olay ya da kriz oluştuğunda eyleme geçtikleri kaydedildi.

Raporda bakanlıkların da fipronil skandalını hafife aldığını ve ağustosta parlamentoyu hem eksik hem de yanlış bilgilendirdikleri aktarıldı.

Ekonomik ve finansal çıkarlara hiçbir zaman gıda güvenliğinden daha fazla öncelik tanınmaması gerektiğine dikkat çekildi.