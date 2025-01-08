İlayda mükemmel oyunuyla kupaya uzandı
YAYIN TARİHİ:
08/01/2025
Mağusa Spor Akademisi'nin sezon başından China Bazaar Gençlik Gücü'nden transfer ettiği kaleci İlayda Küçük, kurtarışları ile maça damga vurdu.
Maçın başında penaltı kurtaran İlayda, takımının 2- 1'lik galibiyetinde büyük pay sahibi oldu.
Maçın başından itibaren 5 gollük şutu çıkarmayı başaran İlayda, takımını oyunda tuttu.
Mağusa Spor Akademisi kupayı müzesine götürürken, İlayda başarılı kurtarışları ile maça damgasını vurdu.
Kadın futbolu önemli bir kaleci performansına şahit olurken, İlayda taraflı tarafsız herkesin büyük beğenisini kazandı.
YAYIN TARİHİ: