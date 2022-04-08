İlayda Şeker ile İsmail Balaban'dan aşk pozu

'Survivor 2021' şampiyonu İsmail Balaban, adadan döndükten sonra nişanlısı Gamze Atakan ile yollarını ayırmıştı. Balaban, kısa süre sonra gönlünü yarışmadaki takım arkadaşı İlayda Şeker'e kaptırmıştı.

TAKİPÇİLERİNDEN GELEN SORULARI YANITLADI

Aktif şekilde kullandığı Instagram hesabında sevgilisi ile verdiği pozları paylaşan Survivor İlayda, geçtiğimiz aylarda takipçilerinin sorularını yanıtlamıştı.

Şeker, ''Üç ortak özelliğiniz?'' sorusuna ''Allah seni inandırsın, bir tane bile ortak özelliğimiz yok'' yanıtını vermişti.

Bir takipçisinden gelen ''Ne zaman başladı? Hiç fark etmedik'' sorusunu da yanıtsız bırakmayan İlayda Şeker, ''Biz de anlayamadık. Elmalı güreşlerine gelmiştim oysa ki'' ifadelerini kullanmıştı.



MUTLULUK KARESİ

Aşkları dolu dizgin devam eden çiftten İlayda Şeker, sevgilisi İsmail Balaban ile çektiği fotoğrafı, Instagram hesabının hikayeler bölümünden paylaştı. Buna kayıtsız kalmayan Balaban da aynı kareyi kendi hesabından yayınladı.

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08/04/2022 09:05