İlçe başkanının paylaşımı UBP tabanında heyecan yarattı

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13/03/2025

İlçe başkanının paylaşımı UBP tabanında heyecan yarattı

UBP Lefke İlçe Başkanı Adil Özgey, bugün öğleden sonra yapmış olduğu sosyal medya paylaşımında İstanbul’da yaşamını sürdüren Hüseyin Özgürgün’e “özledik, geri dön” mesajı verdi.

Özgey, verdiği mesajla UBP tabanını heyecanlandırdı.

Özgürgün’ün kısa sürede adaya gelme niyeti olmadığı öğrenilirken, özellikle Başbakan Ünal Üstel’in bu konuda ciddi girişimler yaptığı ifade ediliyor.

Bilindiği üzere Özgürgün, ayrılma süreinde banka hesaplarında çıkan paralar nedeniyle zor günler yaşamış, milletvekili iken adadan ayrılarak İstanbul’a yerleşmişti.

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