İlçeler arası giriş-çıkışlar durduruldu

Bulaşıcı Hastalıklar Yasası Kapsamında Toplanan, Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi toplantısı ardından alınan karara göre ülkedeki tüm ilçeler arasında giriş-çıkışlar yasaklandı.

Buna göre bu geceden itibaren ilçeler arasında geçiş yapılamayacak.

Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi’nin açıklaması şöyle:

Bu süreçte ilçelerde ikamet eden polis, sağlık, itfaiye, sivil havacılık, matbaacılar, elektrik kurumu, belediyeler, bankalar ve muhasebeciler, sarı basın kartı sahibi ve/veya basın çalışanlarının hizmetlerine devam edeceği nedenle belgelemeleri koşulu ile giriş çıkışlarını sürdürebileceklerdir. Ayrıca Bakanlıklar ve Bakanlıklara bağlı Dairelerde kamu hizmetlerinde herhangi bir aksama olmaması amacıyla en üst ita Amirlerinin uygun göreceği çalışma düzenine göre çalışanlar, ihtiyaç duyulması halinde görevlerine devam edeceklerdir.

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28/01/2021 20:53