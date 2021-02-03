İlçeler arasında görev yapacak kişilere PCR zorunluluğu

Bulaşıcı Hastalıklar Üst Kurulu'nun yeni kararlarına göre 10 şubata kadar ilçeler arası görev yapan polis, sağlık,yaşlı bakım merkezleri, özel laboratuvarlar, itfaiye, sivil havacılık, elektrik kurumu, belediyeler, bankalar ve muhasebeciler, ithalat ve ihracatta izin makamı olan ticaret ve sanayi odaları ile bu alanda zaruri olan nakliye,sigorta şirketlerinde görev yapan kişiler son 7 gün içerisinde yapılmış PCR test sonuçlarını ibraz etmeleri gerekiyor.

Bu uygulamadan sarı basın kartı sahibi ve/veya basın çalışanları ise hariç tutuldu.

İlçeler arası göreve gelecek kişiler son 7 gün içerisinde yapılmış PCR test sonuçlarını ibraz etmeleri gerekiyor

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03/02/2021 16:12