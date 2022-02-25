İletişim Sponsoru Turkcell'den KTFF ziyareti

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu’nun (KTFF) uzun yıllardır İletişim Sponsorluğu görevini üstlenen Kuzey Kıbrıs Turkcell (KKTCELL), KTFF’yi ziyaret etti. KKTCELL Genel Müdürü Murat Küçüközdemir ile KTFF Başkanı Hasan Sertoğlu yıllardır süren birlikteliğin önemine vurgu yaparken, yeni dönemde gerçekleşmesi muhtemel konularda fikir alışverişinde bulundu.

KTFF Başkanı Hasan Sertoğlu ziyarette yaptığı konuşmada çok uzun yıllardır KTFF olarak KKTCELL ile çalıştıklarını ve bu tür sponsorlukların ülke sporuna değer kattığını kaydetti. Sertoğlu ülke futboluna koyduğu katkı ve ziyaretinden dolayı Küçüközdemir’e ve KKTCELL ailesine teşekkür etti.

KKTCELL Genel Müdürü Murat Küçüközdemir ise KTFF ile olan işbirliğine büyük önem verdiklerini özellikle U15 Ligi’nin isim sponsoru olmaktan ve gençlere katkı koymaktan büyük mutluluk duyduklarını belirtti. Küçüközdemir, KKTCELL olarak özelde futbol genelde de diğer branşların ellerinden geldiğince yanında olmayı sürdüreceklerini ifade etti.

Gerçekleşen ziyarette KTFF 1.Başkanvekili Oktay Çocuk ve Yönetim Kurulu Üyesi Hasan Çerkez’in yanı sıra KKTCELL Marka İletişim Yöneticisi Özlem Kavaz Soykan da hazır bulundu.

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25/02/2022 12:04