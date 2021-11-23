Ilgaz’a Kültür Merkezi ve Muhtarlık Binası yapılıyor

Alsancak Belediyesi sınırları içinde yer alan Ilgaz köyü, "Eko Köy" olarak seçildi. Ilgaz’ın eko köy seçilmesinin ardından Alsancak Belediyesi çalışmalara başladı.

Alsancak Belediyesi’nden verilen bilgiye göre köyde bulunan tarihi iki binada Alsancak Belediyesi tarafından tadilat çalışmaları başlatıldı. Söz konusu iki bina "Ilgaz Kültür Merkezi ve Muhtarlık Binası" olarak düzenlenecek.

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23/11/2021 11:25