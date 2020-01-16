İlginç araştırma: Çocuk yetiştirmek için en uygun ülke neresi?

ABD’de düzenlenen bir araştırma, güvenlik, cinsiyet eşitliği, çevre, insan hakları gibi kıstaslar temel alındığında çocuk yetiştirmek için en elverişli ülkelerin başında Danimarka, İsveç ve Norveçin ilk üç sırayı aldığını ortaya koydu.

Euronews’te yer alan habere göre, Pennsylvania Üniversitesi'nin katkılarıyla yapılan araştırmada, sadece eğitim açısından bakıldığında ilk sırada yer alan ABD, diğer önemli kıstaslar değerlendirildiğinde ise 18. sırada kendisine yer buldu.

Güvenlik kriteri açısından ABD'nin 32. sırada yer alması, bu ülkenin tüm kıstasların ortalaması alındığında ilk sıralarda yer almasının önüne geçti.

Araştırmaya göre, çocuk yetiştirmek için en ideal ülke sıralamasında Kanada 4. sırada, gelirken, bu ülkeyi, Hollanda, Finlandiya, İsveç, Yeni Zelanda, Avustralya ve Avusturya izledi.

16/01/2020 11:09