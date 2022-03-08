İlginç Araştırma: Koronavirüs beyni küçültüyor

İngiltere'nin önde gelen üniversitelerinden Oxford tarafından yapılan araştırmaya göre, koronavirüs beyinde küçülmeye neden olabiliyor.

İngiltere'de yapılan bir araştırma, koronavirüsün beyinde küçülmeye neden olabileceğini ortaya koydu.

İngiltere'nin önde gelen üniversitelerinden Oxford, koronavirüsün beyinde kısmen de olsa küçülmeye yol açabileceğini ortaya koydu.

BBC Türkçe'nin haberine göre; Kovid-19'dan önce ve sonra çekilen beyin MR'larını karşılaştıran bilim insanları, beynin toplamda yüzde 0,2 ila yüzde 2 oranında küçüldüğünü gözlemledi. Hastalığı hafif geçirenlerde dahi, beynin koku ve hafıza ile ilgili kısımlarında gri maddenin azaldığı görüldü.

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08/03/2022 21:11