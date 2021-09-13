İlginç iddia…

Fransız bilim adamları yaptıkları bir araştırma ile Botox'un Covid-19 enfeksiyonunu durdurabileceğini öne sürdüler. Araştırmacılar, geçen yıl Temmuz ayına kadar tedavi gören yaklaşık 200 hastadan sadece ikisinde hastalık belirtileri olduğunu söylerken İngiltere'deki uzmanlar ise iddiayı oldukça zayıf buldu.

Bilim dünyasının en tehlikeli toksinlerden biri olan Botulinum toksini, kasları felç ederek çalışır. En yaygın kullanımı ile kırışıklıkların azalmasına yardımcı olur ancak aynı zamanda bir çok hastalığın tıbbi tedavilerinde de kullanılır ve semptomları hafifletmeye yardımcı oluyor.

BOTOX COVİD-19'U DURDURABİLİR

Fransız bilim adamları, yaygın olarak güzellik uygulaması olarak kullanılan Botox'un Covid-19 enfeksiyonunu durdurabileceğini iddia ettiler. Uzmanların iddiasına göre, Botox uygulandığında, kasların kasılmasına izin veren kimyasala bağlanıyor ve koronavirüs bu kimyasalın hücreleri istila etmek için bağlandığı reseptörleri kullanıyor.

HİÇ POZİTİF VAKA GÖRÜLMEDİ

Fransa'da yapılan araştırmaya ortalama 50 yaşlarında, dörtte üçü kadın olan yaklaşık 193 hasta dahil edildi. Tüm gönüllüler, virüse yakalanıp yakalanmadıklarını görmek için Botox enjeksiyonları aldıktan sonra üç ay boyunca takip edildi. İki şüpheli vaka olmasına rağmen, katılımcıların hiç birinde Covid-19 testi pozitif çıkmadı.

Araştırma ekibi "Sonuçlarımız, genel popülasyondaki enfekte birey sayısı ile Botox enjekte edilen ve hasta sayısı arasında önemli bir fark olduğunu gösteriyor" dedi.

Araştırmacılar ayrıca tezlerini kanıtlamak için Güney Fransa'daki Lozere'de tedavi gören 64 yaşındaki bir kadını örnek göstererek, köydeki herkese bulaşmasına rağmen kadının Covid-19'dan kurtulduğunu iddia ettiler.

İNZGİLİZ UZMANLAR İDDİAYI ZAYIF BULDU

Dailymail'de yer alan habere göre, Fransız uzmanlar iddiaları konusunda ısrarlılar ancak tedavinin viral bir enfeksiyonu durdurabileceğine dair hala somut bir kanıt yok. İngiltere'deki uzmanlar ise iddiayı oldukça zayıf bulurken Botox'un koronavirüs ile mücadelede herhangi bir vaadi olup olmadığına dair net bir kanıt olmadığı konusunda hemfikirler.

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13/09/2021 18:25