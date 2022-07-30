İlhan İrem'in vasiyeti ortaya çıktı

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30/07/2022

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İlhan İrem'in vasiyeti ortaya çıktı

Diyaliz tedavisi gören Türk pop müziğinin efsane ismi İlhan İrem tedavi gördüğü hastanede dün akşam saatlerinde hayatını kaybetti. Sanat dünyasını yasa boğan bu haberin ardından İlhan İrem’in vasiyetini eşi açıkladı.

Anlasana, Sürgün Gibi Masallarda ve Olanlar Olmuş gibi dillere pelesenk olan şarkılarıyla tanınan İlhan İrem, uzun süredir böbrek hastalığıyla mücadele ediyor.

Diyalize bağlanan 67 yaşındaki başarılı sanatçı, dün akşam saatlerinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Eşinin ölümüyle yıkılan Hansu İrem yaptığı açıklamada sanatçının vasiyetini açıkladı.

Başarılı ismin 3 vasiyeti olduğunu söyleyen İrem, "Tabutunun Türk bayrağına sarılmasını istemişti.

Atatürk Kültür Merkezi'nde bir tören yapılmasını istiyordu. Bir diğer vasiyeti de Aşiyan Mezarlığı'nda toprağa verilmekti" dedi.

İlhan İrem'in, geçtiğimiz şubat ayında böbrek rahatsızlığı sebebiyle ağırlaştığı, yoğun bakıma alındığı iddia edilmişti.

Bu haberler üzerine sosyal medya hesabından bir fotoğraf paylaşan sanatçı, "Tüm zamansızlıkları içinde sevginin... (27 Şubat 2022)" mesajını yayınlamıştı.

30/07/2022 17:17
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TAGS: İlhan İrem’in vasiyeti ortaya çıktı
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