İlhan Şeşen'den kötü haber!

Usta sanatçı İlhan Şeşen'den sevenlerini üzen bir haber geldi. Geçtiğimiz Aralık ayında akciğer kanserine yakalandığını açıklayan 76 yaşındaki Şeşen'in sağlık durumu, son yapılan açıklamalara göre ciddiyetini koruyor.

Gel Konuşalım programına katılan gazeteci Mehmet Üstündağ, Şeşen'in sağlık durumu hakkında şu bilgileri paylaştı:

"İlhan Şeşen'den üzücü haber geldi. Sağlık durumu ciddiyetini koruyor. Sanatçının bir süredir kanseriyle mücadele ettiğini biliyoruz. Doktorları, tedavi sürecinin artık tükendiğini belirttiler. Tedavi için hastane ve ev arasında gidip geliyor. Ancak doktorlar, durumun artık kritik boyuta ulaştığını belirtti."