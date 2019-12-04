Ilıcalı: FOX TV hırsızlık yaptı, uzlaşmak için de avukatıma para teklif etti

Acun Ilıcalı, Fox TV'de yayınlanan 'Sofrada' programının, kendi kanalı TV8'de yayınlanan 'Yemekteyiz' programının taklidi olduğunu iddia ederek, Fox TV'ye dava açtı. İki programın birbirinin aynısı olduğunu söyleyen Ilıcalı; programların içerik, teknik, akış gibi unsurlarının incelenmesi için Işık Üniversitesi'ne başvurdu.

Bilirkişi raporuna göre; iki yarışma detaylı şekilde incelendiğinde programlar arasında benzer ve farklı yanlarının olduğu tespit edildi. Günaydın'ın ulaştığı bilirkişi raporuna göre Ilıcalı iddiasında haklı. Analizin sonucuna göre; 'Yemekteyiz' ile 'Sofrada' biçim ve içerik, mekan seçimi, kamera kullanımı, dış ses katkısı gibi teknik özellikler bakımından aynı.

'UZLAŞMAK İÇİN DE AVUKATIMA PARA TEKLİFİNDE BULUNDU'

Konuyla ilgili konuşan Acun Ilıcalı şunları söyledi:

"Fox TV'nin formatta çalıntı yaptığı belgelenmiş oldu. Biz yüz binlerce dolar ödeyerek programın formatını ITV'den aldık. Dünya kadar para ödedik taklidinin yapılmaması için. Fakat Fox TV bizim programın aynısını yayınlıyor. Bununla ilgili yetkililerle de görüştüm, uyardım onları. Bilirkişi raporu da aynen bunları söylüyor. Yasal haklarımı sonuna kadar kullanacağım. Fox TV'nin avukatları benim avukatıma para teklifinde bulundu, kabul etmedik. Benim için fikir hırsızlığının normal hırsızlıktan farkı yok. Hatta malımı çal, fikrimi çalma."

BİLİRKİŞİ RAPORU 'ILICALI HAKLI' DEDİ

TV8'deki 'Yemekteyiz' ve Fox TV'deki 'Sofrada' programlarının incelendiği bilirkişi raporu, Acun Ilıcalı'nın 'Fox TV formatımızı çaldı' iddiasını doğruladı. İki programın da yarışmaya hazırlanma, sunma, değerlendirme süreçlerinin, sonuçlarının birbirine çok yakın olduğu tespit edildi.

Işık Üniversitesi'nden akademisyen Emrah Dönmez tarafından hazırlanan raporun detayları ise şöyle:

-TV8'deki 'Yemekteyiz' ve Fox TV'deki 'Sofrada' programlarında yemeklerin sırayla gelmesi, konuklar tarafından değerlendirilmesi, sunum sırası aynıdır.

-İki programın yayın akışları büyük ölçüde birbirine benziyor. Program aynı düzende akıyor. Eve geliniyor, yarışmacı tanıtılıyor, alışveriş yapılıyor, yemek hazırlanıyor, konuklar sırayla geliyor, servis başlıyor, değerlendirme yapılıyor. Ardından günün yarışmacısı puanlanıyor, program kapanıyor. Küçük farklılıklar bütünü etkilemez.

-Programların çekim teknikleri, aktüel kamera ve ışık kullanımı benzer. Ekran grafikleri farklı görünse bile kullanım amaçları aynı. Format gereği iki programın da büyük bölümü yarışmacının evinde geçiyor. İkisi de fly cam ile şehir çekimleri ile başlıyor. İkisinde de market alışverişleri dış ses yardımıyla yapılıyor. 'Birazdan' ve 'Az Sonra' kısımları isimleri dışında farklılık göstermiyor. Kurgusal düzeyde iki program da birbirinin aynıdır.

-İki yarışmada da dış ses tarafından sunucu anons ediliyor. Sunucular haftanın ilk günü kimin yarışacağını söylüyor ve eve gidiyorlar. Her iki yarışmada da yarışmacılar, menülerini açıkladıkları sırada ekranda menünün görüntüsüne yer veriliyor. Oturma düzenleri de aynı. İkisinde de altı kişi masada oturuyor. Sunucu ve günün yarışmacısı yan yana masanın başında yer alıyor.

04/12/2019 11:04