Ilıcalı'dan eşine övgü dolu sözler: Her zaman yanımda oldu

Ünlü televizyoncu ve prodüktör Acun Ilıcalı, Ayça Çağla Altunkaya ile uzun yıllar süren mutlu birlikteliğini 4 Eylül 2024'te nikahla taçlandırmıştı.

Esma Sultan Yalısı'nda bir törenle dünyaevine giren Acun Ilıcalı, Hülya Avşar'ın YouTube kanalına konuk oldu.

Programda kariyerinden tutun da özel hayatına kadar birçok açıklamada bulunan Acun Ilıcalı, eşinden özgüyle bahsetti.

"KENDİNİ GÖSTERMEYE ÇALIŞANLARDAN DEĞİL"

"Çağla'nın bu dönemdeki başarımlarımda büyük etkisi var" diyen Ilıcalı, "Ben buradayım diye kendini göstermeye çalışanlardan değil" ifadelerini kullandı.

AVŞAR'DAN DESTEK

Hülya Avşar da yakın arkadaşı Ilıcalı'yı "Ben Çağla'yı çok seviyorum. Lütfen kimse alınmasın, Çağla çok olgun bir kız. Konuşacağı zamanı biliyor, oturacağı zamanı biliyor" sözleriyle destekledi.

"BENİ HEP İYİ HİSSETTİRDİ"

"Senin böyle düşünmen beni ayrıca mutlu etti" diyen Acun Ilıcalı, sözlerine şöyle devam etti:

"Her zaman yanımda oldu, derdimi dert etti, hep ilgilendi ve beni iyi hissettirdi."

BEBEK İDDİALARINI YALANLAMIŞTI

Öte yandan Acun Ilıcalı-Ayça Çağla Altunkaya çifti düğün sonrası bebek iddialarıyla gündeme gelmişti.

Haberleri "Her iki ayda bir benim hamilelik haberimi yapmaktan vazgeçin" sözleriyle yalanlayan Altunkaya, günler sonra bir açıklama daha yapmıştı.

"BU İŞLER KISMET"

Ayça Çağla Altunkaya, “Henüz hamile değilim. Sürekli yazılıp çiziliyor fakat hamile olduğumda zaten açıklarım. Bu işler kısmet işi, doğru zaman ne zamansa o zaman olmasını istiyoruz” diye konuşmuştu.

AYÇA ÇAĞLA ALTUNKAYA KİMDİR?

Ayça Çağla Altunkaya, 2 Temmuz 1999 tarihinde Yalova'da dünyaya geldi.



Nişantaşı Üniversitesi'nde Hemşirelik bölümünden mezun olan Ayça Çağla Altunkaya, okul zamanında amatör olarak basketbol takımında da yer almıştır.