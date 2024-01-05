Ilık: “Kooperatiflerimiz için elimizden gelen her türlü katkıyı yapmaya hazırız”

Kooperatif Şirketler Mukayyidi Çelebi Ilık, kooperatiflere ellerinden gelen her türlü katkıyı yapmaya hazır olduklarını kaydetti.

Çelebi Ilık, 4K KOOP, GİKA KOOP, ADA KOOP ve GİRNE EMEKÇİ KADINLAR KOOP temsilcileriyle bir araya geldi.

Gaziantep’teki fuara katılımına olanak ve katkı sağlandığı için Çelebi Ilık’a teşekkür eden kooperatif temsilcileri, fuarda Kıbrıs’a özgü gıda ve el sanatlarından oluşan yerli ürünleri sergileme fırsatı bulmaktan duyduğu mutluluğu ifade etti.

Kooperatif Şirketler Mukayyidi Çelebi Ilık da, mukayyitlik olarak kooperatifler için ellerinden gelen her türlü katkıyı yapmaya hazır olduklarını belirtti.

4K KOOP, GİKA KOOP, ADA KOOP VE GİRNE EMEKÇİ KADINLAR KOOP, TC Ticaret Bakanlığı’nın daveti üzerine geçen ay Gaziantep’te düzenlenen 5.Kooperatifler Fuarı’na, Kooperatif Şirketler Mukayyitliği aracılığıyla katılarak stant açmıştı.

Kooperatifler, fuarda elde ettikleri deneyimleri ve iş birliklerini mukayyitlikle paylaştı.

Görüşmede, kooperatiflerin ihtiyaçları ve sorunları dile getirildi, ortak paydada, iş birliği içinde kooperatifçilik ruhuna uygun birlikte hareket etme konusunda görüş de belirtildi.

Kooperatifler ayrıca, ihtiyaç ve sorunların çözümüne yönelik olarak Kooperatif Şirketler Mukayyitliğinden, ilgili kurum ve kuruluşlar ile yerel ve merkezi yönetimlerden gerekli desteğin sağlanabilmesi için katkı talep etti.