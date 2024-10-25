Ilık ve nemli hava etkili olacak...Yağmur beklenmiyor

Yüksek basınç sistemiyle ılık ve nispeten nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak KKTC'de, hava sıcaklığı iç kesimler ve sahillerde 25-28 derece dolaylarında seyredecek. 

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25/10/2024

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Ilık ve nemli hava etkili olacak...Yağmur beklenmiyor

Yüksek basınç sistemiyle ılık ve nispeten nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak KKTC'de, hava sıcaklığı iç kesimler ve sahillerde 25-28 derece dolaylarında seyredecek. 

Meteoroloji Dairesi'nin 26 Ekim-1 Kasım tarihlerini kapsayan hava tahmin raporuna göre, hava yarından itibaren hafta boyunca genellikle açık ve az bulutlu olacak.

Rüzgâr, genellikle Kuzey ve Doğu yönlerden orta kuvvette, zaman zaman kuvvetli esecek.

25/10/2024 15:30
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