Ilık ve nemli hava etkili olacak...Yağmur beklenmiyor
Yüksek basınç sistemiyle ılık ve nispeten nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak KKTC'de, hava sıcaklığı iç kesimler ve sahillerde 25-28 derece dolaylarında seyredecek.
25/10/2024
Yüksek basınç sistemiyle ılık ve nispeten nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak KKTC'de, hava sıcaklığı iç kesimler ve sahillerde 25-28 derece dolaylarında seyredecek.
Meteoroloji Dairesi'nin 26 Ekim-1 Kasım tarihlerini kapsayan hava tahmin raporuna göre, hava yarından itibaren hafta boyunca genellikle açık ve az bulutlu olacak.
Rüzgâr, genellikle Kuzey ve Doğu yönlerden orta kuvvette, zaman zaman kuvvetli esecek.25/10/2024 15:30