İlişki arayanların en sık yanıtladığı 8 soru

Biriyle sevgili olmadan önce onun hakkında en çok neyi merak edersiniz? Karşınızdaki kişinin sizin hakkınızda ilk neyi bilmesini istersiniz? Yapılan yeni bir araştırma, ilişki arayan ve yeni tanışan kişilerin birbirine en çok ve en az sorduğu soruları belirledi.

Hayatınıza alacağınız kişiyle ilgili sizi en çok ne meraklandırır ya da karşınızdaki kişinin sizinle ilgili ilk neyi öğrenmesini istersiniz?

OkCupid, yeni tanışan kişilerin birbirine en çok ve en az sorduğu soruları ortaya çıkaran bir araştırma yaptı.

SENİN İÇİN HANGİSİ DAHA ROMANTİK BİR ETKİNLİK?

En çok yanıtlanan sorulardan biri, “Senin için hangisi daha romantik bir etkinlik?” Kullanıcıların yüzde 82’si bu soruyu geçmeden yanıtladı. Soruda iki seçenek bulunuyor. Biri Paris’te öpüşmek, diğeri de doğanın içinde, kamp çadırında öpüşmek. Erkeklerin yüzde 62’si çadırda öpüşmeyi daha romantik bulurken, Paris’te daha romantik bulan kadınların oranı yüzde 52 oldu.

Öncelikle bu sorunun yanıtı karakteriniz hakkında çok şey söylüyor. Bazıları konforuna düşkündür. Bunun için daha kalabalık bir ortamda olmayı ve biraz daha pahalı bir seyahate çıkmayı tercih edebilir. Bazılarıysa doğanın içinde, daha yalnız ve sessiz bir ortamda daha rahat eder ama evindeki konforlu yaşamından biraz taviz verebilir. Sonuçta her tercih ediş bir vazgeçiştir.

BİR SONRAKİ İLİŞKİNİN NE KADAR SÜRMESİNİ İSTİYORSUN?

Bu sorunun dört seçeneği var: 'Birkaç ayla bir yıl arasında, bir gece, birkaç yıl ya da ömür boyu'. Kullanıcıların yüzde 36'sı birkaç ayla bir yıl arasında sürmesini istediği seçeneği işaretledi. Onları, "Hayatımın geri kalanı boyunca" diyen romantikler de yüzde 25 oranıyla takip etti.

En az tercih edilen seçenek birkaç yıl sürmesi yanıtıyla yüzde 15 sonuç olarak ortaya çıktı. Bu soruya verilen yanıt insanın o anda ilişkiden beklentisini çok net biçimde anlatıyor. En düşük cevabın ‘birkaç yıl’ olması da muhtemelen belirsiz bir ilişkiye denk gelmesinden kaynaklı olabilir.

UZUN VADELİ PLANLARI OLMAYAN BİRİYLE BİRLİKTE OLUR MUSUN?

Cevapları "evet" ve "hayır"dan oluşan bu soruyu da kullanıcılarının dörtte üçü cevapladı. "Evet, birlikte olurum" diyenler yüzde 63 oranla önde.

Burada oranı erkekler yükseltiyor, çünkü kadınların yalnızca yüzde 35’i "Evet, uzun vadeli planları olmayan biriyle birlikte olurum" derken erkeklerde bu oran yüzde 72 çıktı.

YENİ TANIDIĞIN BİRİNDE EN HEYECAN VERİCİ ŞEY NEDİR?

İki seçenekli olan bu soru 'bedenini keşfetmek’ ve ‘ortak ilgi alanlarını keşfetmek’ olarak ayrıldı.

Yüzde 82’lik büyük bir çoğunluk yeni tanıştığı birinde ortak ilgi alanlarını keşfetmeyi daha heyecan verici bulduğunu söyledi.

İLİŞKİDE KISKANÇLIK SAĞLIKLI MIDIR?

Araştırmada, bu soruyu cevaplayanların yüzde 59’u kıskançlığı sağlıklı bulmuyor.

Erkekler yüzde 42’yle kıskanmanın ilişki içinde normal olduğunu söylerken kadınlarda bu oran yüzde 33 olarak çıktı.

BİRİNİN PROFİLİNDEN GERÇEK HAYATTA ANLAŞIP ANLAŞAMAYACAĞINIZI ANLAYABİLİR MİSİN?

Kullanıcıların yüzde 44’ü, yarı yarıya bunu tahmin edebileceğini iddia etti. Kendinden emin bir şekilde "Evet" diyenlerin oranı yüzde 31 iken, "Hayır" diyenlerin oranı yüzde 11.

KÜSTAH TAVIRLARI ÇEKİCİ BULUYOR MUSUN?

Kullanıcıların yüzde 82’si "Evet" ya da "Hayır" sorusunu yanıtlamadan geçmedi. Tüm cevaplayanlar yüzde 87’lik büyük bir çoğunlukla küstah tavırlı insanların çekici gelmediğini belirtti. Kadınların sadece yüzde 9’u, erkeklerinse sadece yüzde 13’ü kibri çekici buluyor.

KARŞIDAKİ KİŞİDE PARA/SERVET SENİN İÇİN NE KADAR ÖNEMLİ?

Paranın ilişki içindeki yeri de yine kullanıcılar tarafından en çok cevaplanmaya değer sorulardan biriydi. Yüzde 67’si parayı hiç önemli bulmazken yalnız yüzde 3’lük bir kesim paranın ilişkide çok önemli olduğunu söyledi. Erkeklerin yüzde 23’lük kesimi "Para bir şekilde önemlidir" diye düşünürken, kadınlarda bu oran yüzde 53.

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02/12/2022 20:12